В Челябинске завели дело о поджоге автомобиля журналистки

В Челябинске минувшей ночью сгорела иномарка BMW X1, принадлежащая журналистке одного из сетевых изданий. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном поджоге, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

- Ночью 23 ноября неустановленное лицо путем поджога повредило автомобиль марки BMW X1 на парковке по улице Бейвеля в Челябинске, принадлежащий журналистке Марине Малковой, - пояснила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Также огнем были повреждены находившиеся рядом автомобили Hyundai Solaris и Volvo xc90.

По данному факту отделом полиции Курчатовского района возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждение чужого имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ).

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокурором Челябинской области.