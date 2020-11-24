Открытый фестиваль документального кино "Россия" - один из старейших кинофорумов страны. Начав свою биографию в 1988-м, он вместе со страной прошел все этапы непростого пути и стал настоящей хрестоматией по истории.

2020-й, к счастью, не смог отменить XXXI кинофорум: в Екатеринбурге собрались российские кинематографисты, а также из Бишкека, Минска, Душанбе и Вильнюса. Зрители по-прежнему имеют возможность прийти в кинозал, а потом обсудить увиденное в живой дискуссии. Вход на просмотры свободный, но количество зрителей ограничат согласно эпидемиологическим требованиям. Зато впервые онлайн-трансляция конкурсной программы будет доступна в течение всей фестивальной недели на сайте rossia-doc.ru.

- Это беспрецедентная акция, - говорит директор фестиваля Георгий Негашев. - Познакомиться с лучшими документальными фильмами 2020 года сможет любой житель планеты.

В программе два конкурса - документальных и телевизионных фильмов. Из 435 заявок отобрано 55 картин, их покажут в Доме кино и библиотеке имени Белинского. Офлайн-показы специальной программы состоятся также в Нижнем и Верхнем Тагиле, Невьянске, Новоуральске, Полевском, Верхней Пышме и селе Тарасково. Для молодых и начинающих кинематографистов, а также студентов медиа-направлений вузов запланирован образовательный блок.

"РГ" традиционно вручит свой приз "За социальный оптимизм и позитивную философию". А кроме того, 28 ноября предоставит возможность посмотреть церемонию закрытия фестиваля на сайте rg.ru.