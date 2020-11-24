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24.11.2020 10:38
Рубрика: Общество

В Югре запретили шумные работы по утрам и вечерам

Текст: Татьяна Воробьева

В Югре прошло очередное заседание регионального оперативного штаба. Его итогом стали некоторые новые ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.

Фото: РИА Новости
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Так, в частности, губернатор Наталья Комарова сообщила о введении ограничений на строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и прочие шумные работы. "Работы запрещены с 19:00 текущего дня до 14:00 следующего дня (правило также действует в выходные и праздничные дни)", - цитирует оперштаб главу региона.

На такие меры местные власти пошли для того, чтобы создать благоприятные условия для всех, кто сейчас находится дома на амбулаторном лечении или восстанавливается после перенесенной коронавирусной инфекции.

Так же она пообещала сегодня в течения дня принять решение о запрете с первого декабря 2020 года до 15 января 2021 года на проведение в закрытых помещениях новогодних развлекательных мероприятий, ярмарок, выставок и тому подобного. "В этот же период сохранятся ограничения деятельности образовательных организаций", - подчеркнули в оперштабе.

Ранее в Югре из-за пандемии отменили ежегодный Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек. Губернаторская елка для одаренных детей и детей с особенностями развития пройдут в онлайн-формате.

Между тем

Амбулаторных больных с ОРВИ, которым исполнилось шестьдесят лет, обеспечат пульсоксиметрами (электронными приборами, которые измеряют уровень насыщения крови кислородом). Медицинский прибор они получат бесплатно и смогут пользоваться им до полного выздоровления.

Кстати

В Югре с начала пандемии число лабораторно подтвержденных случаев составило 33 063. Выздоровели за это время 27 968 пациентов. Скончались от болезни (по данным на 23 ноября) 368 человек.

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