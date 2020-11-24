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24.11.2020 10:51
Рубрика: Происшествия

В Кургане три человека погибли при пожаре в заброшенном доме

Текст: Юлия Мякишева

На месте пожара в заброшенном частном доме в Кургане нашли тела людей. В случившемся следователи усматривают причинение смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).

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Инцидент произошел накануне вечером в доме на Гоголя, 137. Об этом сообщает пресс-служба СК по Курганской области. Личности погибших - двух мужчин и женщины - сейчас устанавливаются, но по предварительным данным, это бездомные. Возможная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. Назначили экспертизы для установления причины гибели людей. Обстоятельства случившегося выясняются. Ведется следствие.

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