Законодатели Ямала, Югры и Тюменской области обсудили трудоустройство молодежи

На прошедшем в конце минувшей недели заседании Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа обсуждены такие актуальные для жителей и властей трех регионов темы, как реализация федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", профессиональная ориентация молодежи и ее трудоустройство, качество жизни людей старшего поколения.

Опираясь на цифровые платформы

Один из множества федеральных рейтингов, отражающих динамику социально-экономического развития субъектов РФ, фиксирует долю граждан старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА - единой системе идентификации и аутентификации. Согласно опубликованным минкомсвязи данным, Ямал с показателем 95 процентов в обозначенном направлении лидирует. А образовательный комплекс ЯНАО - в пятерке самых успешных в стране по использованию в обучении цифровых платформ. Сначала их апробировали в 30 школах северной автономии, а с 1 сентября они стали доступны всем школам.

В 2020 году на реализацию регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" из окружного бюджета направлено почти шесть миллионов рублей, сообщил коллегам заместитель спикера ямальского парламента Виктор Казарин. Средства идут, в частности, на обучение студентов среднего профессионального звена по таким дисциплинам, как дискретная математика, программирование, алгоритмические основы машинного обучения, цифровые технологии. Другое направление - переобучение северян в рамках дополнительного образования.

Через него прошли сотни человек. В их числе безработные граждане, включая пострадавших от последствий пандемии, государственные и муниципальные служащие. 90 человек, потерявших работу, получат специальности "программирование WEB", "пользователь ПК по программе "1С: Бухгалтерия"", "специалист по программному обеспечению", "системный администратор". Обучение по программам профессионального обучения и дополнительного профобразования организовано совместно с Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Обретают ямальцы цифровые компетенции и благодаря целевым программам Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.

- Цифровая экономика требует вложения значительных инвестиций в человеческий капитал. Без нее невозможно успешное инновационное развитие региона, базирующихся на его территории промышленных компаний, для которых характерно использование высоких технологий. Власти автономного округа хорошо осознают это, координируя усилия в сферах государственного администрирования, законодательного обеспечения, бизнес-управления, - говорит Виктор Казарин.

Молодым - работу

На Ямале свыше десятка проектов - региональных, муниципальных, корпоративных - направлены на профессиональную ориентацию учащихся, трудоустройство молодых людей. Одна только Неделя профориентации "Я - будущее" (по сути - это дни открытых дверей на предприятиях) ежегодно собирает ориентировочно пять тысяч человек. В нынешнем году учащиеся городов Муравленко, Губкинского, Ямальского, Тазовского и некоторых других районов в ходе экскурсионных поездок непосредственно познакомились с работой предприятий ЖКХ, агропрома, медицинских и прочих бюджетных учреждений.

Во многих школах действуют специализированные классы. К примеру, "Роснефть-классы", "Газпром-классы", строительные, гражданской авиации. Недавно подписано соглашение с компанией "Россети Тюмень", заинтересованной в последовательной, начиная со школьной скамьи, подготовке специалистов для цифровой трансформации электроэнергетики. В заключаемые с предприятиями топливно-энергетического комплекса соглашения включаются обязательства по оказанию содействия в организации практики и производственного обучения учащихся, их дальнейшего трудоустройства.

Так, один из лучших партнеров службы занятости населения - ООО "Газпром добыча Надым" - создал в текущем году 47 рабочих мест для прохождения стажировок выпускниками образовательных организаций, студентами старших курсов по целому ряду профессий: электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, техник, электромонтер, плотник, оператор по добыче нефти и газа, электросварщик ручной сварки, медсестра и другим.

В формировании системы профориентации задействованы различные социальные институты, отмечает председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин, а сама структура подготовки кадров в регионе - гибкая и подвижная, она меняется в соответствии с запросами территориального рынка труда. В рамках реализации окружной программы "Содействие занятости населения на 2014 - 2024 годы" с начала 2020-го трудоустроено 2273 человека в возрасте от 14 до 29 лет. Для стимулирования процесса трудоустройства работодателями им компенсируют - при соблюдении определенных условий - часть расходов на выплату зарплаты молодым специалистам.

- Создаем посредством законодательного регулирования оптимальные условия для привлечения в округ молодых специалистов с востребованными специальностями. С этого года для них установлена 80-процентная надбавка к зарплате с первого месяца, независимо от стажа работы в районах Крайнего Севера, - говорит Сергей Ямкин.

Пожилым - заботу

Хотя Ямал часто называют "регионом молодых", поскольку средний возраст его жителей составляет около 34 лет, пенсионеров здесь немало. Неработающих среди них насчитывалось, по данным на начало года, свыше 91 тысячи человек. Их доля в общей численности населения - 17 процентов. Более 75 тысяч ямальцев - старше 55 лет.

Качество жизни людей старшего поколения можно рассматривать в разных аспектах. Один из ключевых - состояние здоровья, доступность медицинской помощи. По информации депутата Надежды Гудковой, которой она поделилась с участниками заседания Совета законодателей, обеспечен необходимый запас лекарств для лечения в дневных стационарах жителей соответствующей возрастной группы, а также для оказания им неотложной медицинской помощи. Многие в соответствии с нормативными правовыми актами ЯНАО получают безвозмездно рецептурные лекарства, изделия специального назначения, средства диагностики.

Регулярно для раннего выявления заболеваний у лиц старшего трудоспособного возраста организуют бесплатную диспансеризацию. Ежегодно порядка полутора тысяч пожилых пользуются льготными услугами по зубопротезированию. Решается задача по доставке в медучреждения сельчан, чей возраст превысил 65 лет, нуждающихся в квалифицированной медицинской помощи. Для чего приобретается автотранспорт, увеличивается штат служб "Мобильная бригада".

- Для многих важен вопрос трудовой занятости. Ежегодно государственной услугой по профессиональной ориентации граждан предпенсионного и пенсионного возраста пользуются более полутысячи северян. Для желающих продолжать трудовую деятельность в регионе организуют курсы профессионального переобучения, получения дополнительного образования по востребованным специальностям. При этом обязательно учитываются уровень квалификации, индивидуальные пожелания, особенности личности, состояние здоровья, - рассказала Надежда Гудкова.

Совет на 26 лет

Прошедшее заседание было 24-м по счету. Еще в далеком 1994 году для координации сотрудничества законодательных (представительных) органов госвласти Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов был создан Совет трех Дум. С 1 декабря 2009 года орган сотрудничества трех парламентов именуется Советом законодателей. Он работает в связке с Советом трех губернаторов.

Депутаты с участием представителей исполнительных структур власти, экспертов обсуждали темы самые разные, но всегда горячие, актуальные. Только за последние пять лет в повестки заседаний были включены в общей сложности около тридцати вопросов. Памятна, к примеру, дискуссия о кооперации западносибирских регионов для ускоренного освоения Арктики, в том числе для формирования на Ямале мощной базы по сжижению природного газа. Высокотехнологичная медицина, инновационный сектор экономики, малый и средний бизнес, социально ориентированные некоммерческие организации, особо охраняемые природные территории, обеспечение многодетных земельными участками, переселение северян, субсидирование региональных авиаперевозок… Все сразу не перечислить, диапазон тем, как видите, широк.

- В позитивной, доброжелательной атмосфере конструктивно обсуждаем темы, важные для всех трех регионов. Нам всегда интересно, чем и как живут наши ближайшие соседи, их законотворческие инициативы, важно понять, что мы можем сделать сообща во благо землякам, - говорит председатель Заксобрания Ямало-Ненецкого округа.

По традиции место проведения заседаний чередуется - проходит то в Тюмени, то в Ханты-Мансийске, то в Салехарде. Последнее же заседание не потребовало очной встречи, перелетов, поскольку состоялось в режиме видео-конференц-связи. Логичный формат во время пандемии. Однако он был освоен задолго до ее наступления. Скажем, законодатели совещались онлайн еще 17 сентября 2017 года. К слову, состав Совета законодателей от ямальского парламента обновился: в него вошли Сергей Ямкин, Алексей Ситников, Виктор Казарин, Наталия Фиголь и Эдуард Яунгад.