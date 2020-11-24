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24.11.2020 15:18
Рубрика: Общество

РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов

Текст: Ирина Невинная
Стоимость российской вакцины Sputnik V для международных рынков с февраля 2021 года будет меньше 10 долларов за дозу, что меньше 20 долларов за две дозы, необходимые для вакцинации. Об этом сообщили сегодня в Российском фонде прямых инвестиций.

"Таким образом, Sputnik V будет в два и более раз дешевле зарубежных вакцин, разработанных на основе технологии мРНК с аналогичными показателями эффективности", - отмечается в сообщении РФПИ.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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При этом для граждан России вакцинация Sputnik V будет бесплатной, - еще раз подтвердили в фонде. Ранее о том, что вакцинация от коронавируса войдет в национальный календарь прививок, и, соответственно, прививки будут бесплатными, говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В настоящее время вакцина "Спутник V" выпускается в виде лиофилизата - сухого порошка, который разводится непосредственно перед введением препарата. Такая форма препарата позволяет хранить его при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия (в отличие от вакцины Phizer, например, поскольку этот препарат должен храниться при -70 градусах Цельсия). "Такой режим позволяет распространять вакцину на международных рынках, а также расширять ее использование в труднодоступных регионах, включая районы с тропическим климатом", - отмечают в РФПИ.

"Действующие соглашения между РФПИ и ведущими зарубежными фармкомпаниями позволяют производить вакцину за рубежом для 500 млн человек в год, начиная с 2021 года. В настоящее время РФПИ рассматривает дополнительные заявки от ряда стран и компаний для дальнейшего увеличения производственных мощностей", - говорится в сообщении фонда.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Первые зарубежные поставки российской вакцины Sputnik V начнутся уже в январе 2021 года. "Те клиенты, которые недавно подали заявку, смогут получить первые партии вакцины с марта 2021 года", - отметили в фонде.

"Мы готовы начать поставки вакцины Sputnik V на зарубежные рынки благодаря партнерским отношениям с производителями в Индии, Бразилии, Южной Корее, Китае и четырех других странах", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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