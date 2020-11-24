Родителям разрешат не собирать лишние справки для получения пособий

Законопроект, разработанный Минэкономразвития, разрешит родителям не собирать лишние справки для получения пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении.

По данным "Известий", в министерстве решили, что проверку информации, подтверждающей право родителей на такие выплаты, должны делать местные органы власти.

Сейчас, согласно законодательству, при получении единовременного пособия граждане должны предоставить паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справку с места работы либо учебы, что деньги ранее не были выплачены, а также реквизиты счета, куда они будут перечислены. А количество документов для получения пособия по уходу зависит от возраста. Больше всего их требуют в случае предоставления пособия по уходу за ребенком до 18 лет: справка о доходах 2-НДФЛ за три месяца - от одного родителя или двух, если трудоустроены оба; копии свидетельств о рождении детей и паспорта для тех, кто старше 14 лет; копии паспортов родителей; справка о составе семьи; банковские реквизиты.

В пояснительной записке автор законопроекта - Минэкономразвития - объясняет, что своей инициативой продолжает курс по проведению административной реформы, связанной с оптимизацией работы органов власти. Ведомстве напоминают, что еще в 2017 году в законодательство были внесены изменения об отказе от истребования с граждан справок о составе семьи при оказании им госуслуг федеральными органами власти. Теперь МЭР решил "развить это решение".