Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил обнаружение бракованного клапана в ракете "Союз" на космодроме Куру и предотвращение аварии при ее запуске.

"Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится. Хорошо то, что некачественно сделанная деталь вовремя обнаружена системой контроля качества", - написал Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook, комментируя сообщение об обнаружении и замене неисправного клапана.

Рогозин также констатировал резкое падение ответственности и качества работы поставщиков. В то же время глава Роскосмоса не посчитал новость об обнаружении бракованного клапана негативной. По его мнению, "негатив был бы в том, что "бракованный клапан" улетел бы с ракетой и она вернулась бы на землю грудой аварийного металла".

Ранее источник сообщил ТАСС, что специалисты Роскосмоса обнаружили технические неполадки при подготовке пуска с Гвианского космического центра (Куру). Деталь уже привезли из России, сейчас ведется работа по его замене.

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" запланирован на 29 ноября. Российская ракета должна вывести на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye 2. Ранее запуск неоднократно переносился из-за замечаний к разгонному блоку "Фрегат".