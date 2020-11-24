Росавиация утвердила список региональных субсидируемых маршрутов на 2021 год

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило список маршрутов на 2021 год по программе субсидирования региональных воздушных перевозок, сообщили в ведомстве.

"Количество субсидируемых маршрутов в 2021 году составит 266. На круглогодичной основе перевозки планирует выполнять 21 авиакомпания", - уточнили в Росавиации.

На реализацию программы субсидирования из федерального бюджета в 2021 году выделено 7,717 млрд рублей. Около 70% от общей суммы субсидий будут использованы на маршрутах, заявленных к выполнению на воздушном судне Sukhoi Superjet, подчеркнули в Росавиации.

Как прогнозируют в ведомстве, по специальному тарифу в следующем году будет перевезено 3,7 млн пассажиров. При этом около 50% от указанных провозных емкостей, будут осуществлены с использованием современных воздушных судов, произведенных на территории РФ после 1 января 2009 года.

Всего в Росавиацию на рассмотрение комиссии поступило 26 заявлений авиаперевозчиков, выразивших готовность в 2021 году осуществлять региональные перевозки по 580 субсидируемым маршрутам на общую сумму 35,4 млрд рублей, отметили в ведомстве.