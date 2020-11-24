В первой половине 2021 года обо всех полагающихся пособиях и других мерах соцподдержки россиян будут информировать в личном кабинете на портале госуслуг, рассказали в минтруде. Это станет возможным благодаря развитию механизма "социального казначейства". Персональное информирование будет работать на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Например, сразу после рождения ребенка родителям будет приходить уведомление о причитающихся пособиях.

При этом, как отмечают в минтруде, предоставления мер соцподдержки тоже постепенно унифицируют. То есть часть пособий и выплат будут оформляться в проактивном режиме (без участия граждан), в отдельных случаях понадобится только заявление, которое можно будет подать удаленно через портал госуслуг.

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Со второй половины 2021 года начнет работать единый контакт-центр, консультирующий граждан о мерах соцподдержки.