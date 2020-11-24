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24.11.2020 12:00
Рубрика: Экономика

Россияне стали реже жаловаться на страховщиков жизни

Текст: Евгения Носкова
Несмотря на падение сборов в инвестиционном страховании, в целом сегмент страхования жизни остается драйвером рынка. Сегодня знают о продуктах страхования жизни или уже пользуются ими 15 миллионов россиян, отметили участники конференции "Страхование жизни: трансформация рынка", организованной рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитическим центром "БизнесДром".

Перспективы страхования жизни эксперты связывают с цифровизацией (в частности, удаленной упрощенной идентификацией, отсутствие которой пока тормозит развитие рынка) и повышением качества продаж. С последним ситуация в этом году улучшается - как рассказал замглавы службы по защите прав потребителей Банка России Иван Козлов, за 9 месяцев 2020 года на 28% снизилось количество жалоб на страховщиков по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число жалоб на инвестиционное и накопительное страхование жизни снизилось на 47%.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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На 32% снизились жалобы на мисселинг - некорректные продажи, когда клиент не понимает, что ему продают, или продукт ему не подходит. Несмотря на снижение общего количества жалоб, клиенты продолжают сталкиваться с некоторыми проблемами при покупке продуктов страхования жизни. В частности, продавцы (банки или агенты) не всегда подробно разъясняют ключевые пункты договоров, не рассказывают, что доходность не гарантирована, а взносы необходимо вносить регулярно.

Продукты с инвестиционной составляющей, по словам Ивана Козлова, продают пенсионерам или малообеспеченным людям. Регулятор проводит большую работу, чтобы полностью исключить такие практики. В частности, не допускает продажу инвестиционных продуктов людям старше 80 лет.

Также с мисселингом связан высокий размер комиссии продавца. Из-за нее объем инвестиций, на который рассчитывает клиент, существенно уменьшается.

Помимо низкого уровня раскрытия информации по продуктам страхования жизни ЦБ РФ также обращает внимание на низкий уровень компетенций специалистов, продающих такие продукты.

"В этом году рынок страхования жизни столкнулся с целым рядом вызовов. В частности, необходимостью быстро перестроить бизнес-процессы из-за локдаунов. Нужны новые технологии для взаимодействия с клиентами, онлайн-продажи и онлайн-урегулирование. Важно модифицировать при необходимости инвестиционные стратегии, потому что люди должны преумножать свои инвестиции. Продукты должны отвечать этой задаче", - отметил Иван Козлов.

Экономика Страхование

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