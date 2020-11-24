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24.11.2020 17:46
Рубрика: Культура

Российские фильмы представили на крупнейшем кинофоруме Северной Европы

Текст: Сусанна Альперина
Россия в эти дни представляет кинопроекты для совместного производства на крупнейшем кинофоруме Северной Европы. А именно - на Industry@Tallinn&Baltic Event, который проходит в столице Эстонии с 23 по 27 ноября.

Форум - одна из крупнейших европейских бизнес-площадок аудиовизуального контента. В рамках специальной программы Russia in Focus российские режиссеры, актеры и продюсеры представлены сразу в нескольких секциях. Но возможности копродукции с международными партнерами в сегодняшних реалиях заставляют говорить о себе в первую очередь. На рынке копродукции Baltic Event Co-Production Market презентуют пять российских проектов. Два из них - "Дело Бейлиса" и "Страна Саша" - представляют участники международной образовательной программы по копродукции Eave on Demand in Russia, инициированной "Роскино" при поддержке министерства культуры РФ. Продюсеры Марина Наумова ("Дело Бейлиса") и Катерина Михайлова ("Страна Саша") получают возможность вывести свои проекты на международную площадку по завершении семинара-практикума с международными экспертами, который состоялся в середине ноября.

Семь продюсеров из РФ обучатся в рамках престижной международной программы

Сценарий фильма "Дело Бейлиса" написал Юрий Арабов, режиссер проекта - Андрей Прошкин. "Страна Саша" снимается по сценарию Юлии Трофимовой. Еще три российских фильма - участника секции - это "На краю света" по сценарию Семена Ермолаева и режиссера Эдуарда Новикова (продюсер Сардина Саввина); "Скоро кончится лето" сценариста и режиссера Яны Скопиной, "Белой дороги!" сценариста и режиссера Эллы Манжеевой (продюсер Елена Гликман).

Основная цель бизнес-площадки TV Beats/Сериалы - способствовать продвижению региональных продюсеров на международный рынок копродукции в сфере сериалов. В ее рамках TV Beats пройдет публичная дискуссия по теме: "Производство сериалов в России и возможности копродукции с российскими компаниями". С российской стороны выступят продюсеры Ирина Сосновая и Алексей Киселев. Они представят работы своих компаний, в частности новые сериалы "Шерлок в России" и "Псих". Продюсеры Евгений Никишов и Валерий Федорович также примут участие в дискуссии. Они расскажут о сериале "Перевал Дятлова", в котором впервые выступили и как режиссеры.

Кроме того, в рамках этой секции пройдет круглый стол на тему "Адаптация или копродукция: российско-скандинавский кейс". Продюсеры и шоураннеры российских телесериалов обсудят адаптации проектов, сделанных в признанном во всем мире жанре "скандинавский нуар". Спикерами этой сессии от нашей страны станут российские продюсеры " Юлия Сумачева и Тимур Вайнштейн (в частности, расскажут, как проходила адаптация сериала "Мост) и их коллеги Рубен Дишдишян и Эдуард Илоян ( речь в их выступлении пойдет и о сериале "Шторм"). Продюсеры и шоураннеры Скандинавии со своей стороны поделятся идеями, как наиболее эффективно наладить сотрудничество наших стран.

В секцию форума Works in Progress (Проекты в разработке) были отобраны четыре российских проекта. Три драмы - "Нуча" Владимира Мункуева, "Первый снег" Наталии Кончаловской и "Земун" Эдуарда Жолнина, а также фильм для детей и подростков "Новое чудо" Александры Стреляной.

Российский сценарист Василий Зоркий со своей картиной "Ночной Разговор" был выбран для участия в программе POWR Baltic Stories Exchange. Она создана специально для сценаристов, находящихся в поиске продюсеров.

Фото: kino-teatr.ru
Российские сериалы представят на форуме в Лондоне

Одно из важнейших мероприятий форума - круглый стол "Возможности кинопроизводства и финансовые инициативы для зарубежных продюсеров на Северо-Западе России". На нем руководитель Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации Светлана Максимченко расскажет о развитии института кинокомиссий в России, а Евгения Данильченко - руководитель направления экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра - оценит перспективы запуска модели субсидий зарубежным кинопродюсерам при съемках в России в 2021 году. Представители Калининградской, Мурманской, Новгородской областей и Карелии расскажут о том, как развивается система рибейтов (возврата средств, потраченных на съемки) в регионах, и о возможностях копродукции.

Также под брендом "Россия - в фокусе" пройдет панельная дискуссия, посвященная виртуальной реальности, рынку технологий виртуальной и дополненной реальности и новым вызовам, которые поставила перед индустрией контента эпоха пандемии.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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