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24.11.2020 19:00
Рубрика: Экономика

Росстат сообщил о резком росте экспорта в сентябре

Текст: Ирина Алпатова

Внешнеторговое сальдо в сентябре показало резкий рост, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, и составила 10,8 млрд долларов, говорят данные Росстата. Такие показатели вызваны ростом экспорта в сентябре 2020 года - по сравнению с августом, объем экспорта вырос на 28,7% и составил 30,5 млрд долларов.

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Почти в полтора раза вырос экспорт машиностроительной продукции (+56,8). Максимальный прирост экспортных поставок в денежном эквиваленте также показали азотные минеральные удобрения (+33,8%), природный газ (+23,7%), калийные минеральные удобрения (+19,3%), металлы и изделия из них (+18,1%).

Значительный рост показал экспортные поставки сельхозпродукции: в 17 раз по сравнению с августом 2020 года вырос экспорт семян подсолнечника, на 49,2% вырос экспорт ячменя.

Импорт в сентябре вырос всего на 2,3% по сравнению с августом и составил 19,7 млрд долларов. Объем импортируемых машин машин, оборудования и транспортных средств вырос всего на 5,1%.

Экономика ВЭД Правительство Минэкономразвития Росстат

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