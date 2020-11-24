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24.11.2020 18:33
Рубрика: Общество

РПЦ просит допустить священнослужителей к больным коронавирусом

Текст: Елена Яковлева

Сегодня глава Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон посещает "красную зону" пациентов с коронавирусом в 52-й больнице Москвы.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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Вопрос посещения священниками пациентов с коронавирусом в больницах приобрел особую актуальность. 20 ноября эту тему обсуждали патриарх Кирилл и президент Владимир Путин: президент поблагодарил патриарха и всех священников за их пастырский труд в период пандемии.

Епископ Пантелеимон курирует всю социальную помощь в Церкви, отвечает за служение священников в больницах и интернатах, он организовал работу спецгруппы священников в Москве, которые с апреля круглосуточно выезжают на вызовы на дом и в больницу к людям с коронавирусом.

На прошлой неделе епископ Пантелеимон навестил пациентов с коронавирусом в больнице в Коммунарке и в Госпитале для ветеранов войн в Санкт Петербурге.

Епископ Пантелеимон посетил больных с COVID-19 в отделениях и реанимации, пообщался с ними, поддержал и утешил пациентов, помолился об их выздоровлении.

С апреля при Синодальном отделе по благотворительности действует специальная группа священников для посещения в Москве пациентов с COVID-19 в больнице и на дому. В спецгруппе 20 священников, они прошли инструктаж по технике безопасности и обучение.

Со 2 апреля по 23 ноября только в московском регионе священники из спецгруппы совершили 795 выездов: 375 - на дом, 420 - в больницу. За это время они посетили 54 больницы. Священники всегда посещают больных коронавирусом в специальных костюмах и средствах защиты.

Больничная Комиссия Московской епархии организовала работу круглосуточного телефона +7-903-660-30-40. По этому номеру человек с коронавирусом в Москве может оставить заявку о совершении Таинств исповеди, соборования и причастия на дому или в больнице.

Фото: iStock
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Сейчас в Москве большинство вызовов - в больницу, и в основном люди просят прийти к умирающим в реанимации. В среднем в день в Москве от 5 до 9 вызовов священника. Также священники посещают людей с коронавирусом в других регионах.

Однако не во все медицинские учреждения Москвы и других регионов священники получили доступ. В Церкви надеются, что власти регионов найдут возможность обеспечить доступ подготовленных священников к верующим пациентам с коронавирусом. Священники готовы выполнять все требования санитарной безопасности.

При участии эпидемиологов в начале апреля Синодальный отдел по благотворительности разработал правила совершения треб на дому и в лечебных учреждениях при посещении людей с коронавирусом. Эти правила были разосланы во все епархии. Также сотрудники Синодального отдела по благотворительности записали обучающие видео для священников по использованию средств индивидуальной защиты. В епархии Синодальный отдел по благотворительности направляет для священников комплекты индивидуальных средств защиты для посещения больных с коронавирусом.

Церковь оказывает не только духовную помощь людям, пострадавшим от коронавируса.

С июня более 29 тысяч нуждающихся в 42 епархиях в России, Киргизии, Молдавии, Филиппинах и Восточном Тиморе получили о церкви продуктовую помощь. Она была приобретена на средства, собранные Синодальным отделом по благотворительности при поддержке сайта Милосердие.ру.

В России работают также более 90 церковных приютов для бездомных, и в них фиксируется рост числа обращений на фоне пандемии.

Общество Религия Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

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