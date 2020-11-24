Рубль готов завершить 2020 год на удивление эффективно

На прошедшей неделе рубль плавно укреплялся и в целом оставался стабильным. Специально для "Российской газеты" Валерий Корнейчук, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами, рассказал, что ждать рублю до конца года:

- Курс рубля сегодня зависит в первую очередь от цены на "черное золото", - говорит эксперт. - На прошлой неделе котировки нефти марки Brent консолидировались ниже отметки 45 долларов за баррель после того, как комитет ОПЕК+ не дал официальной рекомендации продлить текущие ограничения по добыче еще на 3-6 месяцев. У этой отметки цены остановятся до саммита ОПЕК+, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2020 года.

Постепенное восстановление китайской экономики в ноябре (по макроэкономическим данным Национального бюро статистики КНР) также послужит положительным фактором для удержания цены на нефть. На будущей неделе цена на нефть марки Brent составит 44,8-45,1 доллара за баррель.

Локальной поддержкой рубля выступит и уплата ноябрьских налогов. 25 ноября организации должны погасить налог на добычу полезных ископаемых, акцизы и НДС. Поскольку крупнейшие компании и экспортеры природных ресурсов будут конвертировать валютную выручку в рубли, это приведет к укреплению российской валюты.

Определенный негативный фон создает возможность введения новых санкций против завершения строительства нефтепровода "Северный поток-2". Однако мы не ожидаем их вступления в силу на этой неделе из-за продолжающейся неопределенности с итогами выборов в США.

Если внешний фон факторов, оказывающий влияние на курс рубля, останется позитивным, а продажи валюты от экспортеров высокими, то рубль на этой неделе сможет преодолеть уровень 76 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Прогнозируемый курс рубля на текущую неделю: 75,5-76,5 рубля за доллар и 89,5-90,5 рубля за евро.

Что ожидает рубль до конца года

В середине декабря должно состояться заседание министерского мониторингового комитета стран членов ОПЕК+. Предполагается, что на заседании странам альянса предложат продлить текущий уровень сокращения добычи до конца первого квартала или даже первого полугодия 2021 года.

Это означает, прогнозирует Валерий Корнейчук, что линия укрепления курса рубля к доллару и евро продолжится. Вместе с тем существуют и опасения, что вторая волна пандемии может вызвать замедление темпов восстановления спроса на нефть. Но здесь, на взгляд эксперта, следует учесть продолжающееся восстановление китайской экономики, что также послужит положительным фактором для удержания и контроля цены на нефть и укрепления курса рубля.

На укрепление курса рубля к концу года будут оказывать влияние новости о начале массовой вакцинации в США и России. В России вакцинация специалистов из группы риска планируется к проведению после ноября 2020 года. В США до конца года планируется распределить 100 миллионов доз вакцины и приступить к проведению вакцинации. Однако 100 процентов гарантии соблюдения графика не имеется.

Прогнозируемый курс рубля на конец года составит 72-75 рублей за доллар и 85-88 рублей за евро.