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24.11.2020 06:10
Рубрика: Экономика

Рубль готов завершить 2020 год на удивление эффективно

Текст: Георгий Панин
На прошедшей неделе рубль плавно укреплялся и в целом оставался стабильным. Специально для "Российской газеты" Валерий Корнейчук, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами, рассказал, что ждать рублю до конца года:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Курс рубля сегодня зависит в первую очередь от цены на "черное золото", - говорит эксперт. - На прошлой неделе котировки нефти марки Brent консолидировались ниже отметки 45 долларов за баррель после того, как комитет ОПЕК+ не дал официальной рекомендации продлить текущие ограничения по добыче еще на 3-6 месяцев. У этой отметки цены остановятся до саммита ОПЕК+, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2020 года.

Фото: iStock
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Постепенное восстановление китайской экономики в ноябре (по макроэкономическим данным Национального бюро статистики КНР) также послужит положительным фактором для удержания цены на нефть. На будущей неделе цена на нефть марки Brent составит 44,8-45,1 доллара за баррель.

Локальной поддержкой рубля выступит и уплата ноябрьских налогов. 25 ноября организации должны погасить налог на добычу полезных ископаемых, акцизы и НДС. Поскольку крупнейшие компании и экспортеры природных ресурсов будут конвертировать валютную выручку в рубли, это приведет к укреплению российской валюты.

Определенный негативный фон создает возможность введения новых санкций против завершения строительства нефтепровода "Северный поток-2". Однако мы не ожидаем их вступления в силу на этой неделе из-за продолжающейся неопределенности с итогами выборов в США.

Если внешний фон факторов, оказывающий влияние на курс рубля, останется позитивным, а продажи валюты от экспортеров высокими, то рубль на этой неделе сможет преодолеть уровень 76 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Прогнозируемый курс рубля на текущую неделю: 75,5-76,5 рубля за доллар и 89,5-90,5 рубля за евро.

Что ожидает рубль до конца года

В середине декабря должно состояться заседание министерского мониторингового комитета стран членов ОПЕК+. Предполагается, что на заседании странам альянса предложат продлить текущий уровень сокращения добычи до конца первого квартала или даже первого полугодия 2021 года.

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Это означает, прогнозирует Валерий Корнейчук, что линия укрепления курса рубля к доллару и евро продолжится. Вместе с тем существуют и опасения, что вторая волна пандемии может вызвать замедление темпов восстановления спроса на нефть. Но здесь, на взгляд эксперта, следует учесть продолжающееся восстановление китайской экономики, что также послужит положительным фактором для удержания и контроля цены на нефть и укрепления курса рубля.

На укрепление курса рубля к концу года будут оказывать влияние новости о начале массовой вакцинации в США и России. В России вакцинация специалистов из группы риска планируется к проведению после ноября 2020 года. В США до конца года планируется распределить 100 миллионов доз вакцины и приступить к проведению вакцинации. Однако 100 процентов гарантии соблюдения графика не имеется.

Прогнозируемый курс рубля на конец года составит 72-75 рублей за доллар и 85-88 рублей за евро.

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