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24.11.2020 21:50
Рубрика: Власть

На страже здоровья

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 266(8320)
На фоне пандемии правительство вводит более жесткий отбор кандидатов на должности руководителей здравоохранения в регионах. Кандидаты будут согласовываться с Минздравом России. Проблема координации между федеральным и региональным уровнями заставила кабмин непосредственно участвовать в управленческих решениях на местах.

Получая все больше жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц, правительство решило взять на контроль назначение в регионах руководителей систем здравоохранения.

Фото: РИА Новости
Мишустин объявил о реорганизации в системе институтов развития

По поручению президента подготовлены необходимые изменения в законодательство, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Это необходимо "для более четкой координации работы между федеральными и региональными структурами", отметил он.

Поправки вносятся в статьи 14 и 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Законопроект был одобрен на заседании правительства, теперь ему предстоит пройти через парламент. Меняется порядок отбора кандидатов на посты руководителей здравоохранения в субъектах Федерации.

"В последние месяцы жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц звучит немало, - подчеркнул Михаил Мишустин на заседании правительства. - Новый порядок предполагает более жесткий отбор на такой важный для здоровья людей пост".

Новый порядок предполагает более жесткий отбор на такой важный для здоровья людей пост

Губернаторов обяжут согласовывать кандидата с Министерством здравоохранения РФ.

По словам премьер-министра, на подобных должностях многое зависит от требовательности, профессионализма, ответственности того, кто руководит здравоохранением в области, республике или другом субъекте Российской Федерации, как бы ни называлась такая должность - региональный министр или вице-губернатор.

Процедуру согласования установят после вступления закона в силу.

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