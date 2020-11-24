Получая все больше жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц, правительство решило взять на контроль назначение в регионах руководителей систем здравоохранения.
По поручению президента подготовлены необходимые изменения в законодательство, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Это необходимо "для более четкой координации работы между федеральными и региональными структурами", отметил он.
Поправки вносятся в статьи 14 и 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".
Законопроект был одобрен на заседании правительства, теперь ему предстоит пройти через парламент. Меняется порядок отбора кандидатов на посты руководителей здравоохранения в субъектах Федерации.
"В последние месяцы жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц звучит немало, - подчеркнул Михаил Мишустин на заседании правительства. - Новый порядок предполагает более жесткий отбор на такой важный для здоровья людей пост".
Губернаторов обяжут согласовывать кандидата с Министерством здравоохранения РФ.
По словам премьер-министра, на подобных должностях многое зависит от требовательности, профессионализма, ответственности того, кто руководит здравоохранением в области, республике или другом субъекте Российской Федерации, как бы ни называлась такая должность - региональный министр или вице-губернатор.
Процедуру согласования установят после вступления закона в силу.