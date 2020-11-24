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24.11.2020 13:56
Рубрика: Спорт

С 1 января у РУСАДА будет новый наблюдательный совет

Текст: Анатолий Кораблев
Кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA) обновлен и вступает в силу с первого же дня нового года. Теперь представители исполнительных органов власти, национального олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций не смогут входить в органы управления национального антидопингового агентства.

Все это значит, что для выполнения новых требований РАА "РУСАДА" стало необходимым обновить состав своего наблюдательного совета. Решение было принято на его заседании 24 ноября.

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- На заседании наблюдательного совета Елена Исинбаева и Андрей Строкин заявили о намерении выйти из его состава с 1 января 2021 года в связи с вступлением в силу обновленного Всемирного антидопингового кодекса и содержащимися в нем новыми требованиями, - сказал председатель наблюдатель совета РУСАДА Александр Ивлев. - Мы единодушно поддерживаем наших коллег. С учетом этого, а также того, что мандат нынешнего Набсовета истекает уже в марте 2021 года, мы пришли к выводу о целесообразности досрочного прекращения полномочий и остальных членов действующего наблюдательного совета РУСАДА и его формирования в обновленном полноценном составе. Соответствующие обращения мы направим в адрес Общего собрания членов РУСАДА, полномочного принимать такие решения в соответствии с уставом организации. Мы с уважением относимся к требованиям положений Всемирного антидопингового кодекса и со своей стороны сделаем все, чтобы независимость антидопинговой деятельности РУСАДА под сомнение не ставилась, - подчеркнул он.

- Мы неукоснительно соблюдаем все требования Всемирного антидопингового кодекса. Это касается и формирования наблюдательного совета, - отметил исполняющий обязанности генерального директора РАА "РУСАДА" Михаил Буханов. - Уверен, что процесс обновления состава Набсовета будет произведен в срок и с соблюдением всех положений Устава и никак не отразится на нашей текущей деятельности.

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Уставом РАА "РУСАДА" гласит, что вопрос об освобождении от полномочий членов Набсовета и определении новых подлежит рассмотрению Общим собранием членов РАА "РУСАДА".

На заседании Набсовета были подведены итоги работы за 2020 год, рассмотрены отдельные организационные вопросы деятельности РУСАДА. Также обсуждались важные вопросы, связанные с изменением международного регулирования антидопинговой деятельности.

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