С 2021 года любой человек, потерявший работу, сможет пройти переобучение в рамках нацпроекта "Демография", если трудоустроиться по имеющейся специальности у него не получится.

Раньше профпереподготовка была доступна только женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, и гражданам старше 50 лет, а переобучение других безработных проводилось за счет регионов. Теперь учиться за счет федеральных средств ежегодно смогут более 100 тысяч россиян. Новую профессию им предложат в центрах занятости из перечня, сформированного с учетом потребностей работодателей. В период обучения граждане будут получать пособие по безработице.

Это стало возможным благодаря новому федеральному проекту "Содействие занятости", он заработал в 2020 году в составе нацпроекта "Демография".

Также создается единая информационная платформа для всех центров занятости, с помощью которой большинство услуг ими будет предоставляться в электронном виде.