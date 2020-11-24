Раньше профпереподготовка была доступна только женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, и гражданам старше 50 лет, а переобучение других безработных проводилось за счет регионов. Теперь учиться за счет федеральных средств ежегодно смогут более 100 тысяч россиян. Новую профессию им предложат в центрах занятости из перечня, сформированного с учетом потребностей работодателей. В период обучения граждане будут получать пособие по безработице.
Это стало возможным благодаря новому федеральному проекту "Содействие занятости", он заработал в 2020 году в составе нацпроекта "Демография".
Также создается единая информационная платформа для всех центров занятости, с помощью которой большинство услуг ими будет предоставляться в электронном виде.