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24.11.2020 18:18
Рубрика: Власть

Заплатят за вердикт

Счетная палата предложила ввести сроки выплаты вознаграждения присяжным
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Счетная палата России направила в правительство страны обращение, в котором говорится о необходимости регламентировать сроки выплаты компенсационных вознаграждений присяжным за участие в судебных заседаниях.
Так выглядели присяжные из романа Льва Толстого "Воскресение". Фото: РИА Новости Так выглядели присяжные из романа Льва Толстого "Воскресение". Фото: РИА Новости
Так выглядели присяжные из романа Льва Толстого "Воскресение". Фото: РИА Новости

Любой человек, вошедший в коллегию присяжных, может быть уверен: он не только лично поучаствует в торжестве справедливости, но и получит вознаграждение по твердым государственным расценкам. Выполнение гражданского долга в данном случае не является бесплатным.

Между тем Счетная палата России провела проверку в четырех регионах, как местные управления Судебного департамента использовали средства, предусмотренные на внедрение института присяжных заседателей и ведение аудиопротоколирования судебных заседаний. Как выяснилось, одна из проблем в том, что присяжные нередко получают полученные им выплаты с большой задержкой. Например, в Бурятии 199 присяжным, привлекавшимся в 2018-2019 годах к судебным заседаниям, пришлось ждать выплат от 1 до 5 месяцев. Общая сумма вознаграждений составила 636,6 тысячи рублей.

За год по всей стране суды присяжных рассмотрели уголовные дела в отношении 1013 человек, оправданы 24 процента подсудимых

Причем такое долгое ожидание не исключение, а правило. 199 человек - это 94,3 процента от всех граждан, привлекавших за два года в Бурятии к процессам в качестве присяжных.

По закону вознаграждение присяжных составляет половину оклада судьи данного суда, пропорционально числу дней. То есть если дело слушалось в районном суде, гонорар присяжного привязан к окладу районного судьи, если в областном суде - то областного судьи. Но деньги любят не только счет, но и скорость. Хорошо, когда они приходят быстро.

Сейчас сроки выплаты вознаграждения не установлены, что создает риски нарушения прав присяжных заседателей на своевременное материальное обеспечение, подчеркнули в Счетной палате.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Напомним, с 1 июня 2018 года суды присяжных расширили свои компетенции. Коллегии судей из народа появились в районных судах. Понятно, что реформа потребовала серьезных бюджетных расходов. Ведь районные суды необходимо было подготовить к этому, в том числе оборудовать специальные места для судей из народа.

Аудиторы Счетной палаты, проверив финансовую сторону реформы судов присяжных, нашли, что сделано далеко не все. Судя по всему, из-за этого присяжные рассматривают меньше дел, чем хотелось бы правовому сообществу.

"Проверка показала, что на 1 января 2020 года необходимые условия для работы присяжных заседателей в полном объеме созданы не были, - сообщили в Счетной палате. - Доля уголовных дел, рассмотренных проверенными районными судами в 2018-2019 годах с участием присяжных заседателей, составила менее 2 процентов от уголовных дел, в рассмотрении которых они могли бы участвовать".

Проверены были суды Бурятии, Карелии, Нижегородской области и Чукотского автономного округа. "107 районных судов оказались не приспособлены к проведению судебных заседаний с участием присяжных заседателей", - говорится в материалах Счетной палаты.

Материально-техническая база данных судов не соответствовала установленным нормативам. В частности, для организации процессов с участием присяжных должны быть оборудованы совещательные комнаты с достаточной вместимостью. В комнате должен быть туалет.

"К примеру, в Республике Бурятия в 15 из 23 районных судов совещательная комната отсутствовала в принципе, в Республике Карелия - в 13 из 18, в Нижегородской области - в 41 из 59, в Чукотском автономном округе - в 8 из 9", - сообщают в Счетной палате.

Фото: iStock
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В 8 районных судах Бурятии площадь совещательной комнаты присяжных заседателей менее 18 квадратных метров, тогда как на одного присяжного должно приходиться не менее 3 квадратных метров. Но теснота - это полбеды. В шести совещательных комнатах присяжных заседателей отсутствовала уборная.

А в Республике Карелия из 18 районных судов в 13 отсутствуют совещательные комнаты присяжных заседателей, в 4 районных судах площадь совещательных комнат присяжных заседателей менее 18 квадратных метров, в 2 совещательных комнатах присяжных заседателей отсутствует уборная.

При этом число дел с участием присяжных растет, и эта тенденция радует юристов. В прошлом году по всей стране судами присяжных рассмотрены уголовные дела в отношении 1031 лица, это в два раза больше, чем было в 2018 году. Оправданы 242 лица, или 24 процента.

Сейчас активно обсуждаются предложения о расширении полномочий судов присяжных. Есть идеи разрешить присяжным рассматривать дела по обвинениям в экономических преступлениях. Звучат даже предложения ввести присяжных в гражданские процессы. Но предложения могут так и остаться предложениями, если суды не будут готовы создать условия для таких процессов.

Что касается аудиопротоколирования судебных заседаний, то в этой части Счетная палата отметила положительную динамику. "Вместе с тем остаются нерешенными вопросы унификации технических устройств, используемых для аудиозаписи судебных заседаний, систем фиксации, способов и форматов записи", - говорится в материалах.

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