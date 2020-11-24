Сериал "Новенький" - на тему буллинга - травли в школе - уже можно смотреть в интернете целиком. На сервисе Start на днях вышла последняя - 8 серия проекта. Cовокупная статистика просмотров составлила более 20 миллионов человек. Тема оказалась настолько актуальной, что перешагнула и границы России - например, сериал начали смотреть и в Японии. И не только подростки, но и родители.

"Новенький" рассказывает историю исчезновения 16-летнего подростка - Макса - в небольшом городке Юровск. Драматичное происшествие высвечивает не только проблемы внутри школьного класса, но и тайны самого города. Главный герой сериала Максим Плетнев, переехавший в провинцию из Москвы, после развода родителей, пропадает. Это случается после дня рождения одноклассницы - Сони, дочки главы полиции Юровска. Психолог школы, в которой учится Макс, начинает собственное расследование, заручившись поддержкой классной руководительницы. Вместе они приходят к выводу, что практически все подростки, которые были в тот день в лесу, могли иметь отношение к исчезновению парня… В фильме также снимались Анна Демидова, Василий Симонов, Дарья Щербакова, Ольга Лебедева, Иван Рысин, Иван Непомнящий и другие. Авторы сценария и режиссеры-постановщики сериала Оксана Барковская и Ирина Гурьянова. Оператор-постановщик - Александра Авдонина. Генеральный продюсер - Оксана Барковская, исполнительный продюсер - Наталья Бернякова. Фильм создан кинокомпанией "Док-Синема" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

"Тема сериала очень важна. Важно и нужно ее поднимать, о ней говорить и объяснять людям, детям, почему надо быть более добрыми и чуткими друг к другу", - отмечает исполнитель главной роли Глеб Калюжный.

Создатели проекта решили "оседлать волну" и объявили о том, что сериал продлен на второй сезон. Уже написан его сценарий. В нем также - 8 серий. Известно, что во втором сезоне будут рассматриваться абьюзивные отношения между друзьями, родителями и детьми, влюбленными и так далее. Авторы подготовили и анимационный проект, который называется - "Невезуха" - небольшие мультфильмы до пяти минут, где не просто показывают ситуации буллинга, но и профессиональный психолог рассказывает, как из них выходить.

По словам генерального продюсера и одного из режиссеров Оксаны Барковской, кинокомпания "Док-Синема" подготовила сценарий еще одного подросткового сериала. Он получил рабочее название "Стекло" и затрагивает проблему незащищенности и жестокости девочек-подростков.

Кстати

Канал "Новенький" на YouTube меньше чем за месяц получил около 200 тысяч подписчиков и Серебряную кнопку хостинга. После показа сериала решено, что на нем будут регулярно выкладывать интервью с известными людьми - деятелями искусства, спорта, в которых они будут рассказывать об их опыте травли, и как они с этим сумели справиться.

Родителю на заметку

Фото: Gettyimage





Моего ребенка травят. Что делать?

Травля и буллинг - вечная проблема, от которой не может защититься ни хорошая школа, ни плохая. В класс всегда может прийти травмированный ребенок, без развитого чувства сострадания, с сильной потребностью утвердить себя за счет другого. И задача взрослых - вовремя распознать опасную ситуацию, отличить буллинг от обычного конфликта. Так считает руководитель "Антибуллинг-центра" ФИРО РАНХиГС Светлана Кривцова.

- К сожалению, буллингом сегодня называют все подряд. Господствует бытовой стереотип: "Если моего ребенка обзывают, то это травля". Конечно, буллинг - это не то, что тебя дернули за хвостик. Это многосерийный цикл целенаправленного унижения человека при явном превосходстве того, кто нападает, - говорит Светлана Кривцова. - Одному учителю сложно с этим что-то сделать. Чтобы противодействовать этому виду агрессии, нужна "сплоченность неравнодушных".

Алгоритм действий для родителей

Поговорите с педагогами и психологами, с администрацией школы: "Есть сложная ситуация, давайте вместе что-то сделаем". Напишите письменное заявление, укажите в нем все факты. В школах могут действовать согласительные комиссии, на заседания которых могут быть приглашены участники конфликта. Можно предложить создать такую комиссию, в которую войдут родители, учителя, сами ученики-старшеклассники. Фиксируйте результаты обсуждения письменно: конкретные шаги, сроки.

Если разговоры не работают, а травля продолжается, школа бездействует, обратитесь к чиновникам: в управление образования вашего города или области, в Рособрнадзор, к уполномоченному по правам ребенка.

Привлеките внимание общественности, напишите посты в соцсетях.

Если ситуация не разрешится, стоит задуматься о смене школы.

Обратитесь к адвокату. Можно подать иск в суд с требованием о возмещении вреда здоровью и компенсации морального вреда. Ответчиком будут родители того, кто начал травлю. Сходите с ребенком к психологу, чтобы тот зафиксировал его состояние: подавленность, депрессия. Это поможет при определении компенсации.

Если ребенку причинен физический вред!

Перестаньте водить ребенка в школу. Как минимум на время, пока ситуация не разрешится.

Соберите доказательства, сделайте медицинское освидетельствование. Запишите на диктофон или на видео разговоры, сохраните испорченные вещи, запишите имена свидетелей, сделайте скриншоты переписки в чате.

Напишите заявление в прокуратуру и полицию.

Подготовила Ксения Колесникова