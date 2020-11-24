Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин, дебютировавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в январе этого года, рассказал корреспонденту "РГ" об игре в НХЛ, а также о силе российской вратарской школы.

Игорь Шестеркин доволен первым сезоном в НХЛ, хотя он признается, что ему есть над чем работать Фото: РИА Новости

Игорь, чем занимаетесь в Москве?

Игорь Шестеркин: Уже начал подготовку к новому сезону, вовсю тренируюсь.

А до этого удалось отдохнуть?

Игорь Шестеркин: Провел время с пользой - меня пригласили в школу "Крыльев Советов"дать мастер-класс. Приехал, пообщались с ребятами, вместе покатались.

Не забываете о родных "Крыльях"?

Игорь Шестеркин: Это же родной клуб! Мне всегда приятно возвращаться туда. И если в карьере смогу завоевать Кубок Стэнли, то непременно привезу его в Сетунь!

Следите за российским хоккеем? В курсе, что "молодежка" выиграла Кубок Карьяла?

Игорь Шестеркин: Конечно, слежу. Рад за ребят, показали характер и хорошую игру.

Одним из лучших у нас стал вратарь Ярослав Аскаров. Что скажете о его игре?

Игорь Шестеркин: Он большой молодец, провел прекрасный турнир. Думаю, Ярослав доказал всем, что не зря его выбрали под таким высоким номером.

Вы бы ему что посоветовали - уезжать в НХЛ как можно раньше или же набраться опыта в КХЛ?

Игорь Шестеркин: Мне тяжело что-то советовать. Самому бы еще в НХЛ закрепиться. У него есть своя голова, родители, агент. Думаю, что Аскаров прекрасно все понимает и контракт со СКА до конца отработает, а уже потом решит, где продолжит карьеру.

На чьей стороне ваши симпатии - "Спартака", СКА, за которые вы играли?

Игорь Шестеркин: У меня в клубах КХЛ много знакомых ребят. В первую очередь отмечаю для себя их успехи. Виталий Кравцов из системы "Рейнджерс" сейчас выступает за "Трактор", некоторые из тех, с кем играл в СКА, выступают за "Металлург" из Магнитогорска. Слежу и за "Ак Барсом", интересная команда. В дни матчей стараюсь смотреть на забитые голы.

Перейдем к НХЛ. Нынешний сезон из-за пандемии коронавируса получился скомканным. Как оцените свой дебют?

Игорь Шестеркин: Несмотря на все, эмоции остались положительные. Очень круто, что приехал, попробовал свои силы. Спокойно оцениваю свою игру, понимаю, что есть над чем работать.

Шестеркин дебютировал в НХЛ в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" в январе этого года

Вспоминаете свой дебют в НХЛ. Сильно волновались?

Игорь Шестеркин: Волнение было очень серьезное, но после второй пропущенной шайбы успокоился. Понял для себя, что деваться уже некуда, надо собираться и стараться сыграть хорошо.

Успели понять главное отличие игры в НХЛ от того, что было в КХЛ и сборной?

Игорь Шестеркин: Главное отличие - там вся игра нацелена на ворота. Намного больше бросков, игры на добивании. Всегда на пятачке соперник старается закрыть обзор. Но этим хоккей и интереснее - больше голевых моментов и работы у вратарей.

После возобновления сезона пришлось играть без зрителей. Каково это?

Игорь Шестеркин: По мне, это более спокойная обстановка. Ничто тебя не отвлекает, ты спокоен... Чем-то эти матчи напомнили мне предсезонные игры в России.

Российские игроки помогли вам с адаптацией?

Игорь Шестеркин: Конечно! И с Панарой (Артемием Панариным), и с Кравой (Виталием Кравцовым), и с Бучей (Павлом Бучневичем) хорошо общались и раньше.

Уход Хенрика Лундквиста, который долгое время был основным вратарем "Рейнджерс", стал для вас сюрпризом?

Игорь Шестеркин: Испытал не очень приятные эмоции от его ухода. Прекрасный человек, замечательный вратарь. Многому у него научился за этот год.

С учетом ухода Лундквиста готовы к роли первого вратаря?

Игорь Шестеркин: Мне пока никто не говорил, что я буду основным. Считаю, у нас с Георгиевым равные шансы.

В минувшем сезоне два наших вратаря сошлись в финале Кубка Стэнли. Значит ли это, что наша вратарская школа на подъеме?

Игорь Шестеркин: Да, все наши ребята просто красавцы! Было приятно, что в финале противостояли друг другу Андрей Василевский и Антон Худобин. Наша школа вратарей процветает, и из года в год появляются новые талантливые ребята. Мы говорили об Аскарове, еще есть Амир Мифтахов, тоже очень хороший вратарь.