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24.11.2020 19:58
Рубрика: Общество

Флоры прибыло

И в Сахаре растут деревья
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Более 1,8 миллиарда отдельно стоящих деревьев и кустарников нашли в самой пустыне Сахара, а также в прилегающей к засушливой области Сахель ученые Копенгагенского университета и исследователи НАСА. Это стало для специалистов настоящим сюрпризом. Ведь давно есть стойкое мнение, что пустыня практически лишена растительности. Это подтверждается и многочисленными снимками из космоса. И тем не менее только непосредственно в самой пустыне сейчас ученым удалось отыскать сотни миллионов деревьев.

Почему же столько лет господствовало заблуждение? И что его так неожиданно опровергло? Помог искусственный интеллект. Говоря образно, он посмотрел на спутниковые снимки новым взглядом. Но чтобы прозреть, увидеть отдельные деревья, ИИ пришлось упорно учиться на тысячах изображений различных деревьев выявлять кроны площадью больше трех квадратных метров. А потом, когда его выпустили в "мир", смог автоматически распознать и подсчитать отдельные деревья на огромном массиве данных. Причем на эту работу компьютерной модели потребовалось всего несколько часов.

Эти принципиально новые знания о деревьях в пустыне позволят точнее составлять климатические модели. Ведь пока деревья за пределами лесных массивов в них не включаются. Кроме того, это важно для понимания биоразнообразия и экосистем, а также для людей, живущих в этих районах. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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