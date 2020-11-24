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24 ноября 2020 г.

Указ губернатора Смоленской области от 24 ноября 2020 года № 152 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Дата подписания 24 ноября 2020 г.
Опубликован 24 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Смоленской области от 18 марта 2020 года № 24 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от 22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, от 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 № 144, от 12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 № 149) следующие изменения:

1) абзац шестой пункта 15 после слов "до 26.11.2020 включительно" дополнить словами ", с 27.11.2020 до 10.12.2020 включительно";

2) абзац второй подпункта 18.1 пункта 18 изложить в следующей редакции:

"Указанные ограничительные мероприятия не распространяются на участников национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", а также участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках промежуточной аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.";

3) в подпунктах 21.1 и 21.2 пункта 21 слова "по 28.11.2020 включительно" заменить словами "по 31.12.2020 включительно".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский



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