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24.11.2020 10:44
Рубрика: Экономика

Составлен рейтинг лучших работодателей России

Текст: Александр Проценко
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей России 2020 года из 50 компаний: на первом месте - "Яндекс", на втором - "Алроса", замыкает тройку лидеров "Тинькофф Банк".

Фото: iStock
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Это второй рейтинг лучших работодателей, составленный популярным журналом. В прошлом году тройку лидеров возглавлял "Норникель", но теперь он выпал даже из десятки. Далее шли золотодобывающая компания "Полюс" и "Газпромбанк", а "Яндекс" был на четвертом месте. Нынче первая десятка обновилась почти наполовину. Например, "Тинькофф Банк" в 2019 году занял только 25-е место, а сейчас он третий. Столь существенные изменения в Forbes объяснили результатом корректировки методологии составления рейтинга: если в прошлом году учитывались лишь объективные показатели - условий труда, социальная и экологическая политика компаний, то теперь добавились в том числе мнения опрошенных экспертов.

В комментарии к рейтингу сказано: "Опрос экспертов - не единственное изменение методологии рейтинга. В прошлом году преимущество получали компании с высокими зарплатами и расширенными социальными пакетами, а ныне Forbes сделал упор на благотворительную и спонсорскую деятельность, а также экологическую политику".

И "Норильский никель" переместился с лидирующей позиции на 14-е место именно из-за низкой оценки по экологии.

Десятка лучших работодателей России во версии Forbes - 2020 выглядит так:

Яндекс,

Алроса,

Тинькофф Банк,

Сибур Холдинг,

Газпромбанк,

Splat,

ВТБ,

Сбербанк,

МТС,

Полюс.

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