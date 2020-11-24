Стоимость биткоина превысила 19 тысяч долларов впервые с 2017 года

Стоимость биткоинана бирже Binance превысила отметку в 19 тысяч долларов впервые за три года, свидетельствуют данные торгов.

Стоит отметить, что в последний раз биткоин был на отметке выше $19 тысяч 16 декабря 2017 года. Некоторые аналитики связывают это с причинами макроэкономического характера.

Есть мнение, согласно которому на рынке криптовалюты возник дефицит из-за того, что китайские майнеры вследствие репрессий по отношению к ним со стороны правительства Китая вынуждены были срочно избавляться от своих криптоденег.