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24.11.2020 23:19
Рубрика: Общество

Укол, доступный всем

Стоимость двух доз "Спутника V" оценили в 20 долларов
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 265(8319)
24 ноября в Европейском бюро ВОЗ вновь заявили, что вакцинация от COVID-19 должна быть доступна для разных стран и социальных слоев. Это значит, что стоимость вакцин, о высокой степени готовности которых рапортуют их разработчики, не должна быть высокой. Похоже, российский "Спутник V" и в этом вопросе "впереди планеты всей" - одна доза его будет дешевле 10 долларов, полный цикл обойдется максимум в 20.

Причем это - стоимость российской вакцины для международных рынков. Поставки, как сообщили вчера в Российском фонде прямых инвестиций, начнутся с февраля 2021 года.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ/РИА Новости
Мишустин включил вакцины от COVID-19 в перечень важных препаратов

"Таким образом, "Спутник V" будет в два и более раз дешевле зарубежных вакцин, разработанных на основе технологии мРНК с аналогичными показателями эффективности", - рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. При этом для граждан России вакцинация "Спутником V" будет бесплатной, еще раз подтвердили разработчики вакцины.

Впрочем, то, что вакцинация от коронавируса будет включена в национальный календарь прививок и, соответственно, иммунизировать людей будут бесплатно, ранее говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В настоящее время вакцина "Спутник V" выпускается в виде лиофилизата - сухого порошка, который разводится раствором для инъекций непосредственно перед прививкой. Такая форма препарата позволяет хранить его при температуре от +2 до +8 градусов. "Такой режим позволяет распространять вакцину на международных рынках, а также расширять ее использование в труднодоступных регионах, включая районы с тропическим климатом", - отметили в РФПИ. Впрочем, проблем с логистикой хватает и у нас - при нашей-то территории и не всегда надежном транспортном сообщении. Для сравнения, вакцина Pfizer куда требовательнее: она должна храниться при -70 градусах, а значит, доставить ее к месту применения намного проблематичнее - без спецоборудования не обойтись.

Прививать россиян будут бесплатно, а за рубеж вакцина от COVID-19 предлагается по доступной цене

По оценкам РФПИ, совместно с зарубежными площадками будет производиться вакцины для 500 млн человек в год начиная с 2021 года. Останавливаться в фонде не собираются, продолжают принимать заявки и вести переговоры с потенциальными партнерами.

"Мы готовы начать поставки вакцины "Спутник V" на зарубежные рынки благодаря партнерским отношениям с производителями в Индии, Бразилии, Южной Корее, Китае и четырех других странах", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Первые зарубежные поставки начнутся уже в январе 2021 года.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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