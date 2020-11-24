Туристический рынок находит новые форматы

Коронавирус сильно ударил по этому сегменту экономики, но одновременно он дал импульс для развития внутреннего туризма. Однако россиянам, в большинстве не раз побывавшим за рубежом и вкусившим сервиса самого высокого уровня, уже недостаточно в своей стране просто "куда-то поехать", "что-то посмотреть" или поваляться на горячей сочинской гальке. Поэтому растет спрос на оригинальные продукты, в какой-то степени на "экзотику".

Удовлетворить этот спрос, по мнению главы компании ExploRussia Ольги Ситник, может интенсивное развитие устойчивого, или ответственного, туризма. Такое направление стало развиваться в Европе в начале 2000-х на фоне общего роста числа путешественников, в нашей стране - чуть позже. Приоритеты этой концепции - поддержка культурного обмена между туристами и местным населением с учетом самобытности каждого народа и разумное перераспределение доходов от туризма; бережное отношение к окружающей среде; доступность туристических услуг для маломобильных граждан.

Знакомство с той или иной местностью в понимании устойчивого туризма предполагает контакт с местными жителями. Например, это может быть посещение мастерской художника или ремесленника (приобретение их творений необязательно, но приветствуется), чаепитие с плюшками у бабушки, поющей частушки собственного сочинения, дегустация местной кухни, в том числе сезонных блюд, предпочтение местной сувенирной продукции, заселение в гостевых домах, а не в сетевых отелях и так далее. Понятно, что при таком раскладе часть заплаченных туристом средств за отдых остается в местном бюджете.

Например, социальный предприниматель из Свердловской области Гузель Санжапова создала туристическую точку притяжения в своей родной деревне Малый Турыш. В умирающей еще несколько лет назад деревне с населением всего в 50 человек начали производить мед, карамель, варенье, травяные чаи, елочные игрушки - к этому привлечены местные жительницы. До пандемии сюда часто наведывались иностранцы: парились в бане, варили карамель, вырезали деревянные ложки, учились лепить пельмени, делать наливки из лесных ягод. В общем, пропитывались местным духом. Сейчас в деревне строится общественный центр, который объединит ремесленные производства, гостиницу и клуб. Идей много, быстрее бы только закончилась пандемия.

Еще недавно подобные туристические продукты были ориентированы, в основном, на иностранных гостей, но в последнее время стали пользоваться популярностью и у россиян, особенно жителей больших городов и молодежи, выросшей в "каменных джунглях". Скажем, в тот же Малый Турыш зачастили жители Екатеринбурга. Прекрасно вписываются в концепцию устойчивого туризма различные фестивали. Скажем, огуречный в Суздале, сырный в Истре, яблочный в Коломне, квасной в Костроме, вишневого варенья в Уварово (Тамбовская область). Такие мероприятия привлекают много гостей, которые с охотой разбирают "объекты праздника" на гостинцы родным и друзьям и тем самым поддерживают местных производителей.

Но не стоит думать, что придумать интересный турпродукт можно лишь в глухой провинции. В мегаполисах место ему тоже найдется. Например, пандемия пробудила фантазию сотрудников музея-заповедника "Царицыно". В июне, после снятия ограничений на прогулки, они "развели" потоки людей по территории, разработав несколько маршрутов по интересам: спортивный, исторический, экологический, детский и т.д.

"Турист просто скачивает нужный маршрут по QR-коду и путешествует самостоятельно, в любое удобное для него время. Благодаря этому удалось сгладить пики нагрузки на вход-выход из парка", - уточнила для "РГ" сотрудник музея-заповедника Ольга Пугач.

Кстати

Внутренний туризм в России восстанавливается лучше, чем в других странах мира. По оценке главы Ростуризма Зарины Догузовой, турпоток в летний курортный сезон удалось восстановить на 70 процентов. По результатам июля-августа восстановление рынка можно оценить уже на уровне 90 процентов."Есть направления, по которым виден рост в 1,5-2 раза. Например, Байкал и Алтай", - отметила Догузова. Ожидается, что по итогам 2020-го турпоток составит 60-70 процентов от уровня прошлого года.