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24.11.2020 20:09
Рубрика: Общество

Перешли рубикон

Рост температуры на Земле уже не остановить
Текст: Андрей Меркулов
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Даже если сейчас выбросы парниковых сократить до нуля, рост температур все равно будет продолжаться еще минимум сто лет. Об этом в журнале Scientific Reports сообщают норвежские ученые на основании построенной ими модели климата. Она охватывает период с 1850 года до 2500 года. Исследователи считают, что старт негативным процессам был дан в 1950-х годах, когда начался индустриальный этап развития человечества, а в 1960-1970-х годах уже была пройдена "точка невозврата".
Климат трудно "раскачать", но сдвинув, уже не остановить. Фото: Сергей Михеев/РГ Климат трудно "раскачать", но сдвинув, уже не остановить. Фото: Сергей Михеев/РГ
Климат трудно "раскачать", но сдвинув, уже не остановить. Фото: Сергей Михеев/РГ

Модель выдала два основных сценария. Первый оценивает Парижское соглашение по климату, по которому почти 200 стран обязались сокращать выбросы парниковых газов, сведя их до нуля к 2100 году. Прирост температуры не должен превысить безопасный для землян уровень в 1,5-2 градуса Цельсия. Однако норвежская модель предсказывает, что даже в этом случае температуры на планете к 2500 году все равно будут на 3 градуса больше, а уровень моря на 2,5 метра выше, чем в 1850 году. А значит, катастрофических сценариев нашим потомкам не избежать. Второй сценарий из области фантастики. Он предполагает, что человечество услышит Грету Тумберг и уже завтра прекратит вообще выбрасывать парниковые газы. Но и в этом случае температуры все равно будут расти еще примерно сто лет. Климат очень инерционная система, ее трудно "раскачать", но если она пришла в движение, то трудно остановить. Оценки показывают, уже недостаточно полностью прекратить все выбросы. Нужно ежегодно забирать из атмосферы не менее 33 гигатонн углекислого газа и каким-то образом его утилизировать или хранить.

Минувший октябрь побил несколько климатических рекордов
Общество Наука Общество Природа Климат на Земле

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