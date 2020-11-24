Модель выдала два основных сценария. Первый оценивает Парижское соглашение по климату, по которому почти 200 стран обязались сокращать выбросы парниковых газов, сведя их до нуля к 2100 году. Прирост температуры не должен превысить безопасный для землян уровень в 1,5-2 градуса Цельсия. Однако норвежская модель предсказывает, что даже в этом случае температуры на планете к 2500 году все равно будут на 3 градуса больше, а уровень моря на 2,5 метра выше, чем в 1850 году. А значит, катастрофических сценариев нашим потомкам не избежать. Второй сценарий из области фантастики. Он предполагает, что человечество услышит Грету Тумберг и уже завтра прекратит вообще выбрасывать парниковые газы. Но и в этом случае температуры все равно будут расти еще примерно сто лет. Климат очень инерционная система, ее трудно "раскачать", но если она пришла в движение, то трудно остановить. Оценки показывают, уже недостаточно полностью прекратить все выбросы. Нужно ежегодно забирать из атмосферы не менее 33 гигатонн углекислого газа и каким-то образом его утилизировать или хранить.