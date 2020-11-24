Даже если сейчас выбросы парниковых сократить до нуля, рост температур все равно будет продолжаться еще минимум сто лет. Об этом в журнале Scientific Reports сообщают норвежские ученые на основании построенной ими модели климата. Она охватывает период с 1850 года до 2500 года. Исследователи считают, что старт негативным процессам был дан в 1950-х годах, когда начался индустриальный этап развития человечества, а в 1960-1970-х годах уже была пройдена "точка невозврата".

Модель выдала два основных сценария. Первый оценивает Парижское соглашение по климату, по которому почти 200 стран обязались сокращать выбросы парниковых газов, сведя их до нуля к 2100 году. Прирост температуры не должен превысить безопасный для землян уровень в 1,5-2 градуса Цельсия. Однако норвежская модель предсказывает, что даже в этом случае температуры на планете к 2500 году все равно будут на 3 градуса больше, а уровень моря на 2,5 метра выше, чем в 1850 году. А значит, катастрофических сценариев нашим потомкам не избежать. Второй сценарий из области фантастики. Он предполагает, что человечество услышит Грету Тумберг и уже завтра прекратит вообще выбрасывать парниковые газы. Но и в этом случае температуры все равно будут расти еще примерно сто лет. Климат очень инерционная система, ее трудно "раскачать", но если она пришла в движение, то трудно остановить. Оценки показывают, уже недостаточно полностью прекратить все выбросы. Нужно ежегодно забирать из атмосферы не менее 33 гигатонн углекислого газа и каким-то образом его утилизировать или хранить.