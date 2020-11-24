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24.11.2020 19:57
Рубрика: Общество

А ты такой холодный

Температура нашего тела снизилась
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Неожиданный феномен обнаружила группа американских ученых во главе с профессором Джулией Парсоннет. Нормальная температура тела современного человека по сравнению с жившим в XIX веке упала примерно на 0,4 градуса. Такой вывод сделан на основании данных свыше 677 млн измерений с 1860 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первым нормальную температуру установил в 1851 году немецкий врач Карл Вундерлих, проведя измерения примерно у 25 тыс. людей. По его данным, норма - это 36,6 градуса при измерении под мышкой и 37 при измерении во рту. Но в последнее время ученые разных стран обратили внимание, что нормальная температура поползла вниз. Так, у британцев при измерении во рту это уже не 37 градусов, а 36,6. Жители США за последние полтораста лет остыли до 36,3.

Фото: iStock
Исследование: Человеческий мозг является "копией" Вселенной

Почему люди похолодели? На первый взгляд ответ очевиден - успехи медицины. Ведь наши предки страдали от многих болезней, с которыми тогда не могли бороться. При таких недугах средняя температура тела, как правило, выше. Но за последние сто лет санитарные условия стали лучше, и потому мы реже сталкиваемся с инфекциями, а если и заболеваем, то быстро вылечиваемся. Проще говоря, люди слегка остыли, потому что стали более здоровыми. Кроме того, организму сейчас не нужно напрягаться, чтобы регулировать температуру тела: летом используются кондиционеры, а зимой - системы отопления.

Но для науки нет ничего очевидного, а потому гипотезу решили проверить на боливийских индейцах чимане, до которых не добралась не то что современная медицина, но и современная цивилизация. Они ведут натуральный образ жизни, добывая пропитание охотой и рыбалкой и выращивая рис и бананы. Изучая их с 2002 года, ученые заметили, что всего за какие-то 18 лет температура тела индейцев снизилась на 0,5 градуса. А ведь они не стали меньше болеть, не начали потреблять лекарства. Кондиционеров и отопительных систем у них нет. Словом, очевидная гипотеза не может объяснить этот феномен. Науке придется выдвигать новые версии.

Исследование опубликовано в журнале Science.

Общество Наука

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