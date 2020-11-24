Ущерб от таяния вечной мерзлоты может составить до 9 трлн рублей к 2050 году

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в ближайшее время представит проект восстановления системы мониторинга состояния вечной мерзлоты, чтобы снизить потенциальный ущерб от потепления климата. Об этом рассказал первый замглавы ведомства Александр Крутиков на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, посвященного обеспечению экологического благополучия населения этого региона.

Он напомнил, что научным сообществом признаны 12 сценариев потепления климата в арктическом регионе, исходя из каждого из них сделаны расчеты экономических потерь.

"Оценка прямого ущерба, который выражается в потере строений, то есть основных фондов, которые у нас находятся в Арктике, при самом оптимистичном прогнозе, при минимальном потеплении, составит 2 трлн рублей до 2050 года. И максимальные потери, если интенсивность потепления будет нарастать, 9 трлн рублей к 2050 году", - рассказал чиновник.

"Для того, чтобы минимизировать эти потери, предупредить опасности для жизни и здоровья граждан, надо создавать полноценную систему мониторинга и прогнозирования последствий деградации многолетней мерзлоты. Проект такой системы будет готов уже в течение месяца, мы его будем готовы вам представить", - сообщил он.

По словам замминистра, система будет включать в себя геокриологические полигоны по всей территории арктической зоны, сеть мерзлотных станций и мерзлотных комиссий - такая практика существовала еще в советское время. Кроме того, планируется создать региональные центры проектирования, защиты и реконструкции зданий и сооружений.

"Реализация этой инициативы потребует принятия федерального закона. "Мы будем просить, уважаемые сенаторы, вашей поддержки, чтобы в следующем году такой законопроект вместе подготовить и обеспечить его принятие", - сказал Крутиков, обращаясь к членам Совета.