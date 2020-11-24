Как пишет Die Welt, "этот год выдался особенно неудачным для MP3-плееров". Они отмирают за ненадобностью с тех пор, как музыку стали закачивать в плейлисты смартфонов. И хотя немцы продолжают "гуглить" плееры на сайтах онлайн-торговли, ими владеют лишь 29,1 процента опрошенных. А ведь еще в 2014 году 44 процента меломанов держали в карманах портативные устройства для прослушивания любимых хитов. О таких "динозаврах", как CD-плееры, никто уже и не вспоминает. У бюро даже нет данных о том, сколько немцев еще помнят, что это такое.
Точно так же из обихода полностью исчезли домашние факсы и даже автоответчики. А ведь пятнадцать лет назад устройством для записи голосовых сообщений был оснащен каждый второй дом в Германии. Однако с прогрессом мобильной связи рачительные немцы стали понемногу отказываться от стационарных телефонов.
Судя по опросам, старая добрая традиция снимать семейные хроники на видеокамеру тоже уходит в прошлое. Сегодня лишь 14 процентов бюргеров еще хранят их у себя на полке. Да и зачем, когда с любительской съемкой вполне справляются смартфоны, которые к тому же не занимают места в путешествиях. Кстати, мобильные приложения в телефонах также стали серьезными конкурентами навигаторам, которые впервые появились на немецком рынке в 2005 году. Тогда навигаторы были редкостью - лишь 4,4 процента автовладельцев могли позволить себе такую роскошь. К 2016 году их доля выросла до 50,8 процента. Ну, а сейчас навигаторами продолжают пользоваться лишь 44,4 процента жителей в Германии.
Куда более консервативными оказались предпочтения немцев на кухне. Примерно 74 процента домохозяйств владеют микроволновками и не собираются от них отказываться. А еще с каждым годом растет популярность посудомоечных машин - без них не могут обойтись 72 процента семей в ФРГ.