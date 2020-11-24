Век бытовой техники в Германии становится все короче - к такому выводу пришло Федеральное бюро статистики Германии, опубликовав ежегодный обзор гаджетов, которыми пользуются немцы. Многие из них стремительно выходят из употребления, неизбежно уступая место техническим новинкам.

Как пишет Die Welt, "этот год выдался особенно неудачным для MP3-плееров". Они отмирают за ненадобностью с тех пор, как музыку стали закачивать в плейлисты смартфонов. И хотя немцы продолжают "гуглить" плееры на сайтах онлайн-торговли, ими владеют лишь 29,1 процента опрошенных. А ведь еще в 2014 году 44 процента меломанов держали в карманах портативные устройства для прослушивания любимых хитов. О таких "динозаврах", как CD-плееры, никто уже и не вспоминает. У бюро даже нет данных о том, сколько немцев еще помнят, что это такое.

Точно так же из обихода полностью исчезли домашние факсы и даже автоответчики. А ведь пятнадцать лет назад устройством для записи голосовых сообщений был оснащен каждый второй дом в Германии. Однако с прогрессом мобильной связи рачительные немцы стали понемногу отказываться от стационарных телефонов.

Судя по опросам, старая добрая традиция снимать семейные хроники на видеокамеру тоже уходит в прошлое. Сегодня лишь 14 процентов бюргеров еще хранят их у себя на полке. Да и зачем, когда с любительской съемкой вполне справляются смартфоны, которые к тому же не занимают места в путешествиях. Кстати, мобильные приложения в телефонах также стали серьезными конкурентами навигаторам, которые впервые появились на немецком рынке в 2005 году. Тогда навигаторы были редкостью - лишь 4,4 процента автовладельцев могли позволить себе такую роскошь. К 2016 году их доля выросла до 50,8 процента. Ну, а сейчас навигаторами продолжают пользоваться лишь 44,4 процента жителей в Германии.

Куда более консервативными оказались предпочтения немцев на кухне. Примерно 74 процента домохозяйств владеют микроволновками и не собираются от них отказываться. А еще с каждым годом растет популярность посудомоечных машин - без них не могут обойтись 72 процента семей в ФРГ.