В Госдуму внесен законопроект о студенческом капитале

"Справедливая Россия" внесла в Государственную Думу законопроект о студенческом капитале. К документу приложен отрицательный отзыв кабмина.

Часто случается так, что выпускники вузов достаточно долго не могут найти работу - в том числе и по специальности, объяснил лидер фракции Сергей Миронов. В этой связи предлагается ввести систему студенческого капитала.

"Каждому студенту открывается персональный счет, на котором по окончании вуза должно быть 500 тысяч рублей, для тех, кто оканчивает техникумы, - 250 тысяч рублей", - рассказал Сергей Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что данные средства помогут в тот период, когда выпускники будут искать работу. "А кто-то может на эти деньги и создать свое первое дело и начнет свой бизнес", - заметил лидер фракции.

Кабмин в отзыве указал, что целевое назначение выплаты не определено, и не указано, в чем именно заключается поддержка молодых специалистов. Отсутствует также обоснование размера студенческого капитала. В правительстве также отметили некорректность терминологии: указанную выплату нельзя назвать студенческой, так как право воспользоваться и распорядиться ею возникнет уже у выпускника после получения диплома.

Законопроектом также не учтен механизм гарантированного трудоустройства выпускников, в нем не определены источники и порядок финансирования, добавил камбин.