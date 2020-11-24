В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения

Новости

Врач Аркадий Попов стал "гражданином года" в Эстонии 20:42
Кузнецова: Жизням детей, бывших заложниками в Колпино, ничего не угрожает 20:41
Стало известно, как будут выглядеть площадки для граффити в Петербурге 20:39
В ОДКБ усовершенствуют тыловое и медицинское обеспечение 20:25
Москвич отсудил у ветклиники 300 тысяч рублей за смерть кота 20:22
Черчесов не жалеет, что не вызвал Дзюбу в сборную 20:22
Мишустин продлил на год выплаты за помощь пациентам с коронавирусом 20:14
ЦБ РФ выпустил монеты с изображением Крокодила Гены и Чебурашки 20:03
Работодателям предложат завести электронные "кадры" 20:02
Ракету "Союз" допустили к пуску с космодрома Куру 19:49
Росстат сообщил о резком росте экспорта в сентябре 19:00
Умер актер из "Осеннего марафона" Владимир Фирсов 18:37
Австралийских военных обвинили в убийстве мирных жителей в Афганистане 18:33
РПЦ просит допустить священнослужителей к больным коронавирусом 18:33
Родным погибших в ходе боевых действий военных упростят получение льгот 18:30
В Петербурге освобожденных из заложников детей отправили в больницу 18:21
Цены на нефть превысили 47 долларов впервые с 6 марта этого года 18:09
Балтфлот получил новейший высокоскоростной десантный катер 18:05
Матвиенко назвала Таджикистан естественным стратегическим партнером России 18:02
В Японии приготовили десерт и коктейль в честь кубика Рубика 17:56
Председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин награжден премией Зворыкина 17:39
Харитонова отстранили от выступлений в Bellator по состоянию здоровья 17:33
В Петербурге возбуждено дело о захвате детей в заложники 17:33
Вакцина "Вектора" направлена в 9 клиник для выявления нежелательных реакций 17:33
В Волгограде арестован напавший на инспекторов ГИБДД водитель 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 20:20
Рубрика: Экономика

Вода живая и мертвая

В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Исходя из многолетнего анализа синоптических условий, прогнозисты в МЧС России сделали вывод об угрозе обледенения судов в море. Риски серьезных наледей будут преследовать и автомобилистов, а также сотрудников жилищно-коммунального хозяйства.
Неравномерное налипание льда по бортам может привести к неустойчивости судна. Фото: Лев Федосеев/ТАСС Неравномерное налипание льда по бортам может привести к неустойчивости судна. Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Неравномерное налипание льда по бортам может привести к неустойчивости судна. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Но риски для мореплавателей все же выше, потому что на суше дороги можно посыпать песком, а коммунальные аварии устранить. На море же спасти суда бывает либо крайне сложно, либо вообще невозможно. По данным МЧС, обычная замерзшая вода стала причиной многочисленных кораблекрушений. Об этом в докладе в Национальном антикризисном центре сообщил начальник ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко.

"В период с конца ноября до середины марта увеличены риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с крушением речных и морских судов в результате их обледенения. За последние 30 лет в Дальневосточном регионе зарегистрировано более 15 тысяч случаев обледенения судов, из них более 100 случаев привели к гибели более 400 человек и 118 судов", - привел печальную статистику Сергей Диденко.

На одном лишь Дальнем Востоке обледенение стало причиной крушения 118 судов за неполные тридцать лет. Более 400 человек погибли

По данным ученых возглавляемого им НИИ, идеальными условиями для быстрого обледенения судов являются - ветер 10-15 метров в секунду и температура воздуха от минус четырех до минус восьми градусов по Цельсию.

Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости
В Приморье без электричества остаются более 78 тысяч человек

Эти условия могут приводить к образованию волн до пяти метров, что гибельно для многих кораблей, серьезно утяжеленных наросшим льдом. Налипание массы льда с одного наветренного борта может приводить и к потере устойчивости судна. Наиболее опасными для судовождения в зимний период являются Берингово, Охотское и Японское моря.

Предупреждают спасатели и коммунальщиков. По их данным, лишь 77 регионов страны полностью готовы к зиме. Вместе с тем стихия, как показывает опыт уже этого сезона, не ждет. Налипание снега и льда на проводах привело к массовым отключениям электричества в Приморье.

Обледенение настолько утяжелило конструкции, что не выдержали массивные опоры ЛЭП, для изготовления которых применяется номерная сталь. Кроме того, пятый день во Владивостоке не могут открыть проезд по мосту на остров Русский.

"В связи со складывающимися метеорологическими условиями и неготовностью, по сведениям Ростехнадзора, ряда муниципальных образований к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов высокие риски возникновения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и нарушения обеспечения жизнедеятельности населения прогнозируются в Центральном федеральном округе на территории Московской, Тверской, Костромской, Ивановской, Владимирской областей", - предупредил в своем докладе Сергей Диденко региональных начальников.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В Кремле заявили о колоссальном вреде от ледяного шторма в Приморье

Чтобы снизить риск аварий на дорогах из-за непогоды, в оперативной готовности находятся подвижные и стационарные пункты обогрева. При этом в МЧС предупредили, что риск аварий касается как северных районов, так и южных.

На юге автомобилистам может активно мешать туман, который сокращает видимость до 500 метров. А на севере страны опасность представляет неокрепший лед в местах традиционных зимних переправ. Обычно в это время ледовыми дорогами северяне уже пользуются. Но в этом году, например, в Якутии из-за теплой погоды лед на планируемых к открытию переправах и зимниках в некоторых местах недостаточно крепок, что может привести к задержке их открытия.

Экономика Транспорт Водный транспорт Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС

Главное сегодня

Мишустин поручил утвердить обязательные требования к работе предприятий
Госдума одобрила рост пенсий выше инфляции
Мишустин пообещал не принуждать к вакцинации от коронавируса
РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года