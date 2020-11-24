В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения

Исходя из многолетнего анализа синоптических условий, прогнозисты в МЧС России сделали вывод об угрозе обледенения судов в море. Риски серьезных наледей будут преследовать и автомобилистов, а также сотрудников жилищно-коммунального хозяйства.

Но риски для мореплавателей все же выше, потому что на суше дороги можно посыпать песком, а коммунальные аварии устранить. На море же спасти суда бывает либо крайне сложно, либо вообще невозможно. По данным МЧС, обычная замерзшая вода стала причиной многочисленных кораблекрушений. Об этом в докладе в Национальном антикризисном центре сообщил начальник ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко.

"В период с конца ноября до середины марта увеличены риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с крушением речных и морских судов в результате их обледенения. За последние 30 лет в Дальневосточном регионе зарегистрировано более 15 тысяч случаев обледенения судов, из них более 100 случаев привели к гибели более 400 человек и 118 судов", - привел печальную статистику Сергей Диденко.

На одном лишь Дальнем Востоке обледенение стало причиной крушения 118 судов за неполные тридцать лет. Более 400 человек погибли

По данным ученых возглавляемого им НИИ, идеальными условиями для быстрого обледенения судов являются - ветер 10-15 метров в секунду и температура воздуха от минус четырех до минус восьми градусов по Цельсию.

Эти условия могут приводить к образованию волн до пяти метров, что гибельно для многих кораблей, серьезно утяжеленных наросшим льдом. Налипание массы льда с одного наветренного борта может приводить и к потере устойчивости судна. Наиболее опасными для судовождения в зимний период являются Берингово, Охотское и Японское моря.

Предупреждают спасатели и коммунальщиков. По их данным, лишь 77 регионов страны полностью готовы к зиме. Вместе с тем стихия, как показывает опыт уже этого сезона, не ждет. Налипание снега и льда на проводах привело к массовым отключениям электричества в Приморье.

Обледенение настолько утяжелило конструкции, что не выдержали массивные опоры ЛЭП, для изготовления которых применяется номерная сталь. Кроме того, пятый день во Владивостоке не могут открыть проезд по мосту на остров Русский.

"В связи со складывающимися метеорологическими условиями и неготовностью, по сведениям Ростехнадзора, ряда муниципальных образований к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов высокие риски возникновения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и нарушения обеспечения жизнедеятельности населения прогнозируются в Центральном федеральном округе на территории Московской, Тверской, Костромской, Ивановской, Владимирской областей", - предупредил в своем докладе Сергей Диденко региональных начальников.

Чтобы снизить риск аварий на дорогах из-за непогоды, в оперативной готовности находятся подвижные и стационарные пункты обогрева. При этом в МЧС предупредили, что риск аварий касается как северных районов, так и южных.

На юге автомобилистам может активно мешать туман, который сокращает видимость до 500 метров. А на севере страны опасность представляет неокрепший лед в местах традиционных зимних переправ. Обычно в это время ледовыми дорогами северяне уже пользуются. Но в этом году, например, в Якутии из-за теплой погоды лед на планируемых к открытию переправах и зимниках в некоторых местах недостаточно крепок, что может привести к задержке их открытия.