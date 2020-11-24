В МХАТе имени Горького представили новую книгу о мюзиклах

С одной стороны, неожиданное место для представления исследования "Мюзикл: искусство и коммерция". Вроде бы где МХАТ - оплот классического театрального искусства, и где мюзикл, зачастую бравурный, яркий, но легкомысленный?! Да и автор книги Ким Брейтбург - один из лучших рок-музыкантов конца 70-х - начала 90-х, фронтмен группы "Диалог", где начинали свою карьеру Константин и Валерий Меладзе. Но с другой стороны - недавно во МХАТе состоялась премьера спектакля "Красный Моцарт": музыкального, певучего, эмоционального, фееричного, посвященного 120-летию композитора Исаака Дунаевского. Чем не новый взгляд на мюзикл, только уже исторически-драматический и немного ностальгический?!

Да и сам Ким Брейтбург еще в 1978 году взялся за крупную форму, написав рок-оперу "Слово об Игоревом походе", а на рубеже десятых годов представил и свои первые мюзиклы "Голубая камея", "Дубровский", "Леонардо"… Словом, очень интересно было ждать этой книги от Кима Брейтбурга и его жены-соавтора Валерии. Кто же напишет об истории отечественного мюзикла с поучительным опытом, мельчайшими подробностями и звонкими легендами, как не композитор и продюсер многих из них?

Но том, представленный в проекте "МХАТ. Книги", оказался иным. Скорее это учебник и методическое пособие, в котором точно и подробно изложены история, принципы создания мюзиклов. Есть разделы, посвященные правилам и принципам работы в этом сложном жанре режиссеров-постановщиков, есть аналитика успешных профессиональных приемов, много написано и об актерах, специфике их работы, и о том, как органичнее и увлекательнее для себя и зрителей, совмещать теперь эти две профессии - актера драматического и музыкального. Успешных примеров много: Екатерина Гусева, Ирина Линдт… Да и опыт МХАТа эту истину подтверждает: одну из главных ролей в "Красном Моцарте" исполняет Сергей Шакуров, которого прежде любили как драматического актера. Да, он исполнял в концертах замечательную песню "От героев былых времен", но в премьере МХАТа раскрылся с очередной новой стороны…

Не менее интересен и рассказ об особенностях продюсерской работы, о поиске новых идей (хотя и деньги тоже приходится искать)… В итоге, работа затянулась на пять лет. Зато теперь в ней собрано много полезных методик, отечественных и зарубежных, примененных в более чем пятидесяти мюзиклах, поставленных в России и странах бывшего СССР. Получилась мудрая и толковая, почти энциклопедическая книга. Она написана для специалистов и тех, кто хочет лучше разбираться в мюзиклах. Искать здесь легкого чтения, многочисленных баек и хитового подхода к повествованию не стоит. Впрочем, о мюзикле можно написать много и других увлекательных, полезных книг.

Прямая речь

Ким и Валерия Брейтбурги:

- Нам приходилось общаться со многими режиссёрами-постановщиками, актёрами и мы с удивлением обнаружили, что знания их о мюзикле либо поверхностны, либо отсутствуют вовсе. И это не их вина. Учебные заведения готовят в первую очередь режиссёров и актёров музыкальных театров, нацеленных на высокое академическое искусство...