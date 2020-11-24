В Москве вручат телепремию имени Владимира Зворыкина

Сегодня в Москве начинает свою работу XXIV Международный Конгресс НАТ. Он продлится, по традиции, два дня, и пройдет в смешанном формате - оффлайн и онлайн. Топ-менеджеры медиасферы обсудят на нем изменения телевидения в условиях пандемии. Официальная тема форума - "ТВ в условиях пандемии: приобретения и потери. Борьба за лидерство". Организаторы анонсировали, что "будут рассмотрены вопросы глобальных изменений медиарынка, влияния пандемии на структуру медиапотребления, социально-демографические и психологические перемены в жизненном укладе аудитории, проблемы работы медиа в период экстренных ситуаций, меры поддержки государства, вопросы удаленной работы и другие".

В двухдневной программе конгресса - пленарные заседания "Глобальные изменения медиарынка: структура потребления, профили аудитории различных медиа, структура рекламных доходов", "Вызовы и проблемы работы медиа в период экстренных ситуаций", "Законодательство и поддержка государства", дискуссии "Удалось ли телевидению сохранить внимание к себе?" и "Тематическое телевидение - перспективы роста", секции на темы "Методика продаж и привлечения рекламодателей в кризисный период", "Социально-демографические и психологические последствия пандемии, повлиявшие на жизненный уклад аудитории и структуру потребления в целом", "Социальные сети как источник информации и площадка для профессионального контента", "Удаленная работа: плюсы и минусы, что оставляем, от чего избавляемся?", "Тренды мирового медиапотребления", Технологическая секция имени профессора Марка Кривошеева.

В рамках Конгресса пройдет конференция "Телевидение 2025 или технологии будущего". Вот лишь некоторые из тем, которые будут рассмотрены в ее программе. "5G - будущее телевидения или телевидение - будущее 5G", "Новые технологии производства новостей", "Удаленное производство", "Разработать самому или купить готовое", "Цифровое радио. За и против. Мировые кейсы", "Мобильные приложения для вещателей", "Телевизор будущего (без пульта, управление голосом)", а также темы облачных технологий, 4K, VR/AR и другие.

В работе Конгресса НАТ примут участие руководители федеральных и региональных телеканалов, представители власти, топ-менеджеры компаний селлеров и медиаизмерителей, рекламных агентств, зарубежных медиакомпаний.

Ожидается, что в пленарном заседании примет участие новый заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова. Заявленные спикеры конгресса: Татьяна Денискина (Роскомнадзор), Максим Виноградов (Роскомнадзор), Андрей Романченко (РТРС), Константин Эрнст (Первый канал), Александр Нечаев (ВГТРК), Александр Жаров ("Газпром-медиа"), Алексей Янчишин ("Национальная Медиа Группа"), Руслан Тагиев (Mediascope), Сергей Пискарев (АКАР) и другие.

А откроется Конгресс НАТ Церемонией вручения Премии имени Владимира Зворыкина за выдающиеся заслуги в области развития технологий и инженерных решений, которые позволили в существенной мере повлиять на запись, передачу и прием телевизионного сигнала, за оригинальные решения и разработки, которые привели к значительным улучшениям в производстве и воспроизведении аудио- и видеоконтента. В этом году Премия присуждается в пяти номинациях, новой среди них стала "За внедрение новых технологий в условиях пандемии".

Площадка Конгресса НАТ в этом году "AZIMUT Отель Смоленская". Форум проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Генеральный партнером выступает Национальный Рекламный Альянс (НРА). "РГ" - также один из партнеров Конгресса НАТ. Ключевые мероприятия можно смотреть в трансляции и на нашем сайте.