В Роспотребнадзоре разъяснили, какие вакцины запрещены при беременности

Беременность не является противопоказанием к проведению вакцинации, поясняют специалисты Роспотребнадзора. В то же время они отмечают, что вакцинацию не желательно проводить в I триместре беременности. А вот во II и III триместрах можно и даже нужно.

Если будущая мама сделает прививку от гриппа, то это обеспечит детям первых месяцев жизни эффективную защиту против этого вируса. Саму же женщину прививка от гриппа защитит от осложнений, которые могут привести к неблагоприятным последствиям как для самой беременной, так и для ее будущего ребенка. Так, если женщина заболеет гриппом и он приведет к пневмонии, то лечить это осложнение будет очень сложно, так как многие лекарства противопоказаны в период ожидания ребенка.

"Ежегодная вакцинация беременных против гриппа не имеет противопоказаний, не оказывает негативного влияния ни на состояние беременной, ни на плод", - подчеркивают в Роспотребнадзоре. Там также отмечают, что в экстренных ситуациях при укусе животного допускается введение беременной женщине вакцины против бешенства. Это жизненно необходимо, так как развитие инфекции в 100% случаев приводит к летальному исходу. Вакцина против бешенства не содержит живых вирусов, поэтому ее применение безопасно. При тяжелых укусах и травмах дополнительно вводится специфический иммуноглобулин.

Но есть и вакцины, которые категорически противопоказаны беременным женщинам. Так, нельзя вакцинировать будущих мам против туберкулеза (БЦЖ), менингококковой инфекции, кори, краснухи, паротита (КПК), ветряной оспы, брюшного тифа.

Вакцинация против дифтерии и столбняка проводится взрослому населению один раз в десять лет. Поэтому если в течение последних десяти лет женщина не делала прививки против этих инфекций, то при планировании беременности ей необходимо сделать очередную ревакцинацию препаратом АДСМ (дифтерийно-столбнячный анатоксин). Кроме того, в случае травмы, укуса животными проводится экстренная профилактика столбняка.

За полгода до беременности рекомендуется провести вакцинацию против гепатита В. Заразиться им можно через нестерилизованные медицинские и косметические инструменты (например, во время маникюра), при бытовых контактах с кровью инфицированного человека, при половых контактах и т.д. Вакцина против гепатита В также не содержит живого вируса, поэтому она безопасна для плода. Во время беременности вакцинация против гепатита В рекомендована только женщинам, входящим в группу высокого риска. Например, сотрудницам салонов красоты.

За 3-6 месяцев до планируемой беременности рекомендуется провести вакцинацию против краснухи, кори, паротита (КПК). Ведь, например, корь, перенесенная во время беременности, повышает риск преждевременных родов. У женщины может родиться мертвый ребенок. Краснуха у беременной часто становится причиной развития аномалий плода. Эпидемический паротит, перенесенный в первом триместре беременности, также самым печальным образом может отразиться на еще не родившемся ребенке и даже привести к его гибели в утробе матери.

За месяц до наступления беременности рекомендуется провести вакцинацию против ветряной оспы. Это тоже очень грозная инфекция, которая может вызвать патологию зрения, а также задержку умственного и физического развития ребенка.