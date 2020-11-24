Рабочая группа при ВНИИ труда разработает и утвердит новые нормативы в сфере труда. Нормативы (регламентируют режимы работы, время перерывов и т.д.) станут обязательными для государственных и муниципальных организаций, но рекомендательными для бизнеса.

Как отметили в Федерации независимых профсоюзов России, из 86 документов, представленных сегодня в системе нормирования труда, почти половина разработаны еще в СССР, а последний принят в 2006 году. То есть за последние 14 лет ни одного норматива не выпущено, а работодателям рекомендуется пользоваться накопленным опытом. Однако этот опыт получен на старой материальной базе и старых технологиях, которые в нынешних условиях уже не актуальны, поскольку изменился и сам труд, и оборудование, и материалы.

При этом половина людей, которые приходят в сферу искусственного интеллекта, ранее были заняты в других сегментах экономики. Многие профессии сегодня уходят с рынка, на смену им приходят новые, появление которых диктует цифровая экономика.

По словам замглавы минтруда Елены Мухтияровой, "важно найти баланс между интересами работодателей и защитной функцией трудового права, обеспечением государственной гарантии в сфере нормирования труда работников, особенно с учетом изменений форматов занятости и популяризации дистанционной работы".