В России модернизируют службы занятости

Российские службы занятости модернизируют, причем не только в городах, но и в сельской местности, об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на конференции партии "Единая Россия" во вторник, 24 ноября.

"Мы видим серьезную потребность в модернизации наших служб занятости, которые расположены в регионах с точки зрения организации этого процесса", - заявил министр, подчеркнув, что они должны выполнять функцию государственного кадрового агентства и реально помогать в поиске работы гражданам, которые в этом нуждаются.

Котяков пояснил, что сегодня для них разрабатывается единый стандарт обслуживания населения, который с учетом меняющихся потребностей рынка труда будет ежегодно корректироваться. Также до 2024 года все центры занятости планируется полностью переоборудовать и переобучить 22 тысячи их сотрудников.