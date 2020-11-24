МВД России опубликовало криминальную статистику за период с января по октябрь 2020 года включительно. В целом за минувшие 10 месяцев этого года число зафиксированных преступлений выросло до 1 млн 740 тысяч. Но цифра не должна пугать - если брать в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, то прирост составил всего 1,1%. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 52 субъектах страны, снижение - в 33.

При этом число погибших в результате преступных посягательств (жертвы ДТП здесь не учитываются) в текущем году снизилось сразу почти на 6 процентов (погибли 19,1 тысячи человек). Уменьшилось и количество граждан, здоровью которых действиями преступников был причинен тяжкий вред (-6,0%, 30,1 тысячи человек).

Рост регистрируемых преступлений отмечен в 52 субъектах Российской Федерации, снижение - в 33

Объясняется такой дисбаланс - увеличение числа преступлений при снижении жертв и пострадавших - очень просто. Во-первых, последние несколько лет меняется структура преступности - все больше злоумышленников предпочитают не нападать на улицах на людей, а обманывать их через Интернет. И, во-вторых, на статистике не могли не сказаться ограничения, связанные с коронавирусом.

В январе-октябре 2020 года, по данным МВД, зарегистрировано 420,7 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 75,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 14,0% в январе-октябре 2019 года до 24,2% - в 2020 году.

Отмечается, что четыре таких преступления из пяти (81,6%) совершается путем кражи или мошенничества с наших банковских карт, счетов и электронных кошельков. Каждое двенадцатое (8,2%) - это сбыт или пересылка наркотических средств с использованием интернет-технологий.