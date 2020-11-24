Михаил Мишустин, председатель правительства РФ
Сегодня более 7,5 миллиона дошкольников посещают ясли и детские сады. До конца 2020 года планируется создать еще почти 100 тыс. мест в дошкольных учреждениях. Родителям, которые хотят устроить своих детей в детские сады, важно в ежедневном режиме узнавать о наличии мест в них, в том числе через сайт государственных услуг.
Няня-спасатель
"Безопасность прежде всего" - под таким девизом прошли занятия по оказанию первой помощи детям. Занятия были организованы на тренажерах в рамках проекта "Центр профессиональной подготовки и сертификации нянь", который стал победителем конкурса грантов главы РБ и реализуется при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ.
Будущие няни отрабатывали действия в ситуации, когда в дыхательные пути ребенка попало инородное тело, если малыш подавился или захлебнулся. Они учились останавливать кровотечение, накладывали жгут, обрабатывали раны...
Проект направлен на формирование системы сертифицированных профессиональных нянь, которая должна повысить доступность услуг присмотра и ухода для детей раннего возраста. С помощью системы сертификации нянь можно обеспечить всех детей профессиональным уходом всего за один год за счет развития негосударственного сектора и вариативных форм - семейных детских садов, профессиональных нянь, принимающих детей у себя на дому, и развития форм краткосрочного присмотра.
Источник: "Молодёжная газета"
Детсад с языковым уклоном
- Детсад у нас уникальный, - рассказывает заведующая Резеда Абидулина. - Главная его особенность в том, что из 14 групп 6 предназначены для детей от 1 года до 3 лет. Сейчас это редкость. Все здесь сделано с умом, чтобы было максимально комфортно и воспитанникам, и работникам. Группы для самых маленьких располагаются только на первом этаже, полы там теплые. У нас великолепный почти стометровый спортзал с самым современным оборудованием, такой же большой музыкальный зал, где есть шумовой оркестр.
В "АБВГДейке" есть все условия для развития детей. Здесь с раннего возраста они смогут изучать татарский и английский языки и даже заниматься робототехникой. В каждой группе имеются интерактивные доски. Создана в детсаду и доступная среда для инвалидов. Хотя здание двухэтажное, оно оборудовано лифтом. Это удобно как для людей с ограниченными возможностями, так и для персонала. Например, для работников пищеблока, которым нужно поднять что-то тяжелое.
- Честно говоря, когда мы только открывались, то были сомнения, наберем ли столько детей, - признается заведующая. - Все-таки Буинск город небольшой и здесь уже работает больше десятка детсадов. Но группы очень быстро укомплектовали, и теперь уже люди к нам в очередь записываются.
До конца 2021 года будет создано свыше 256 тысяч новых мест для малышей в ясельных группах.
"Новые ясельные группы и целые детские сады, открывающиеся в рамках "Демографии", оборудованы по самым современным стандартам. Бассейны, музыкальные и физкультурные залы, сенсорные комнаты и арт-зоны - все эти возможности появляются у детей по всей России", - рассказали в минпросвещения. По данным ведомства, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в среднем по стране сейчас составляет 88,01 процента. Стопроцентная обеспеченность достигнута в 10 регионах. Для детей в возрасте 3-7 лет доступность детских садов в среднем по стране на ноябрь 2020 года составляет более 99,03 процента.
Подготовила Ксения Колесникова
Откуда у Миши взялся самокат
Проект придумал благотворительный фонд "Дорога к дому". С детьми занимался педагог-психолог, воспитатели проводили развивающие занятия. Услуги в рамках проекта предоставлялись на безвозмездной основе и только детям в возрасте до трех лет из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. При этом за детьми сохранялась очередь в обычные детские сады.
Одной из мам, которой помогли в рамках проекта, была Светлана Парамонова. Сама она была восьмым ребенком. Но с полутора лет воспитывалась в детском доме. Так получилось, что одна растит Мишу. Отец ребенка сыном не интересуется. Чтобы хоть как-то продержаться, женщина устроилась в управляющую компанию уборщицей. Пока мама мыла полы, за ее сыном присматривали соседи.
А потом она узнала, что в рамках проекта открылась группа для детей до трех лет. Так Миша и попал туда, а его мама устроилась в это же учреждение. За год в семье улучшились бытовые условия: появились мебель, одежда, игрушки. Светлана смогла частично погасить долги. А на день рождения Миши подарила ему долгожданный самокат. Через несколько месяцев ребенок смог пойти в обычный детский сад.
Программу сертифицированных нянь продлят до 2021 года. В прошлом году в рамках проекта "Профессиональные няни - детям!" в 7 пилотных регионах создано 8 центров профподготовки нянь, обучено 277 человек. В 2020-2021 годах в проект планируется включить еще 9 регионов. Что современная няня должна знать и уметь? Все это прописано в профстандарте, разработанном в Институте изучения детства, семьи и воспитания РАО. Поменять белье и одежду ребенку, покормить и уложить спать младенца, поиграть с ним в развивающие игры, информировать родителей о самочувствии ребенка. А еще - суметь оказать первую помощь! Ребят постарше - от 1 до 3 лет - няня уже должна, к примеру, приучать самостоятельно есть, а от 3 до 7 лет - развивать их навыки самообслуживания, гигиены и многое другое.
Подготовила Ксения Колесникова