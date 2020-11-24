В татарстанском городке Буинске заработал новый детский сад "АБВГДейка", построенный благодаря нацпроекту "Демография". Учреждение рассчитано на 260 мест и является самым крупным в Заволжской зоне республики.

В "АБВГДейке" дети изучают татарский и английский языки, занимаются даже робототехникой. Фото: Пресс-службы Минобрнауки РТ

- Детсад у нас уникальный, - рассказывает заведующая Резеда Абидулина. - Главная его особенность в том, что из 14 групп 6 предназначены для детей от 1 года до 3 лет. Сейчас это редкость. Все здесь сделано с умом, чтобы было максимально комфортно и воспитанникам, и работникам. Группы для самых маленьких располагаются только на первом этаже, полы там теплые. У нас великолепный почти стометровый спортзал с самым современным оборудованием, такой же большой музыкальный зал, где есть шумовой оркестр.

В "АБВГДейке" есть все условия для развития детей. Здесь с раннего возраста они смогут изучать татарский и английский языки и даже заниматься робототехникой. В каждой группе имеются интерактивные доски. Создана в детсаду и доступная среда для инвалидов. Хотя здание двухэтажное, оно оборудовано лифтом. Это удобно как для людей с ограниченными возможностями, так и для персонала. Например, для работников пищеблока, которым нужно поднять что-то тяжелое.

- Честно говоря, когда мы только открывались, то были сомнения, наберем ли столько детей, - признается заведующая. - Все-таки Буинск город небольшой и здесь уже работает больше десятка детсадов. Но группы очень быстро укомплектовали, и теперь уже люди к нам в очередь записываются.

Официально

До конца 2021 года будет создано свыше 256 тысяч новых мест для малышей в ясельных группах.

"Новые ясельные группы и целые детские сады, открывающиеся в рамках "Демографии", оборудованы по самым современным стандартам. Бассейны, музыкальные и физкультурные залы, сенсорные комнаты и арт-зоны - все эти возможности появляются у детей по всей России", - рассказали в минпросвещения. По данным ведомства, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в среднем по стране сейчас составляет 88,01 процента. Стопроцентная обеспеченность достигнута в 10 регионах. Для детей в возрасте 3-7 лет доступность детских садов в среднем по стране на ноябрь 2020 года составляет более 99,03 процента.

Подготовила Ксения Колесникова