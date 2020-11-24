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В России упали цены на смартфоны Samsung. Можно покупать?

Текст:   Антон Благовещенский
24.11.2020,  
14:24
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Samsung официально объявила о снижении цен в рамках распродажи "Черной пятницы". Скидки на смартфоны и другие устройства могут достигать 20 тысяч рублей.

Вот список смартфонов, цены на которые снизились:

- Galaxy S20 - 49990 рублей (старая цена - 69990)

- Galaxy S20+ - 59990 рублей (старая цена - 79990)

- Galaxy S20 Ultra 5G - 84990 рублей (старая - 99990)

- Galaxy S20 FE - 45990 рублей (старая цена - 49990)

- Galaxy Fold - 139990 рублей (старая цена - 159990)

- Galaxy Z Flip - 99990 рублей (старая цена - 119990)

- Galaxy Note20 - 69990 рублей (старая цена - 79990 рублей)

- Galaxy Note29 Ultra - 89990 рублей (старая цена - 99990)

- Galaxy Note20 Ultra 5G - 109990 рублей (старая цена - 119990)

- Galaxy S10+ - 59990 рублей (старая цена - 69990)

Из этого списка определенно заслуживает внимания как минимум модель Galaxy S20 - по цене около 50 тысяч рублей ее отдают в основном небольшие продавцы, а теперь есть шанс приобрести полноценный официальный флагман с тремя апдейтами Android по "серой" цене. Со скидкой по цене 39990 рублей продавалась модель предыдущего поколения Galaxy S10, но ее уже раскупили.

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Также скидки распространяются на часы Galaxy Watch, Galaxy Watch Active и Galaxy Watch Active2, наушники, планшеты Galaxy Tab.

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