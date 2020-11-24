В России упали цены на смартфоны Samsung. Можно покупать?

Компания Samsung официально объявила о снижении цен в рамках распродажи "Черной пятницы". Скидки на смартфоны и другие устройства могут достигать 20 тысяч рублей.

Вот список смартфонов, цены на которые снизились:

- Galaxy S20 - 49990 рублей (старая цена - 69990)

- Galaxy S20+ - 59990 рублей (старая цена - 79990)

- Galaxy S20 Ultra 5G - 84990 рублей (старая - 99990)

- Galaxy S20 FE - 45990 рублей (старая цена - 49990)

- Galaxy Fold - 139990 рублей (старая цена - 159990)

- Galaxy Z Flip - 99990 рублей (старая цена - 119990)

- Galaxy Note20 - 69990 рублей (старая цена - 79990 рублей)

- Galaxy Note29 Ultra - 89990 рублей (старая цена - 99990)

- Galaxy Note20 Ultra 5G - 109990 рублей (старая цена - 119990)

- Galaxy S10+ - 59990 рублей (старая цена - 69990)

Из этого списка определенно заслуживает внимания как минимум модель Galaxy S20 - по цене около 50 тысяч рублей ее отдают в основном небольшие продавцы, а теперь есть шанс приобрести полноценный официальный флагман с тремя апдейтами Android по "серой" цене. Со скидкой по цене 39990 рублей продавалась модель предыдущего поколения Galaxy S10, но ее уже раскупили.

Также скидки распространяются на часы Galaxy Watch, Galaxy Watch Active и Galaxy Watch Active2, наушники, планшеты Galaxy Tab.