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24.11.2020 17:05
Рубрика: Общество

В РПЦ призвали защитить права тех, кто не хочет пользоваться "цифрой"

Текст: Владимир Емельяненко

Дефицит правового регулирования в сфере цифровых технологий в России нарушает права тех, кто не желает пользоваться новыми технологиями, в том числе верующих, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Фото: iStock
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Об этом он сказал на проходящей в Москве Первой международной онлайн-конференции "Цифровое перемирие. Контракт-2030". Ее цель - найти пути к законодательному регулированию стремительно развивающейся "цифры". Однако, заметил Вахтанг Кипшидзе, именно во время пандемии некоторые технологии начали применяться "слишком быстро - без общественного обсуждения и рецепции".

В частности, религиозный деятель призвал учитывать мнение тех, кто не хочет пользоваться новыми технологиями или не умеет или пользоваться, или не имеет к ним доступа, ведь сейчас "никакого специального законодательного регулирования для этих лиц нет".

Кипшидзе обратил внимание на то, что есть много вопросов, которые требуют обсуждения, согласия, изменения подходов, "если мы не хотим существовать в том, что называют цифровым тоталитаризмом". Особо он оговорил, что есть дефицит нормативно-правового регулирования в сфере цифровых технологий. "Иногда это оставляет подозрение, что, может быть, заинтересанты сознательно не хотят такого рода регулирования, которое установит нормы и ограничения в сфере высоких технологий", - сказал Кипшидзе.

При этом он четко дал понять - "для человека, который разделяет христианские ценности, жизнь в условиях тотального контроля и тоталитарных методов управления обществом неприемлема". Он призвал ученых, государственных деятелей и общество уважать права верующих, которые выступают за свободу человека, за его право на частную жизнь.

Общество Религия Власть Право Права человека

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