В Швеции вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения. Идея формирования коллективного иммунитета и введения карантинных правил, которые носили бы исключительно рекомендационный характер, потерпела крах. В стране с населением 10,2 миллиона человек, по данным университета Джона Хопкинса, более 208 тысяч заболевших, 6406 человек скончались.

В Швеции, чтобы избежать скопления людей в помещении и снизить заболеваемость коронавирусом, теперь пациентам из групп риска даже обычные прививки от гриппа делают на улице. Фото: Reuters

Заболеваемость на душу населения в Швеции оказалась значительно выше, чем в соседних Финляндии и Норвегии. "Ситуация будет только ухудшаться. Выполняйте свой долг и возьмите на себя ответственность за сдерживание распространения инфекции... Не ходите в спортзал, не ходите в библиотеку, не обедайте (не дома. - Прим. "РГ"), не устраивайте вечеринок", - заявил премьер Швеции Стефан Левен. Отныне жителям королевства на законодательном уровне запрещено собираться в общественных местах в составе более восьми человек - раньше нельзя было превышать отметку в 50. Тем, кто будет организовывать мероприятия с большим числом участников, полагается большой штраф или до шести месяцев тюрьмы. "Правило восьми" коснется таких мероприятий, как концерты и спортивные матчи, однако не затронет школы, офисы и "частные встречи" вроде домашних посиделок, пишет издание The Local. Также исключение составили похороны: на них могут присутствовать до 20 человек.

В Стокгольме и Мальме закроют музеи, галереи, спортивные залы

Новые меры коснулись и работы точек общепита: отныне в них запрещено собираться более восьми человек за одним столом, а также подавать алкоголь после 22 часов. Кроме того, во многих регионах местные власти настоятельно рекомендуют по возможности отказаться от использования общественного транспорта, посещения магазинов и публичных лекций.

В Стокгольме и Мальме до конца года закроют музеи, галереи, спортивные залы и бассейны. Ранее аналогичное решение приняли и в городе Гетеборге, где для посещения закрыли еще и катки.

Между тем

В Швейцарии предложили ввести "Пропуска свободы от коронавируса" для тех, кто сделал от него прививку. Таким гражданам хотят разрешить беспрепятственно посещать различные спортивные мероприятия и клубы.

Италия

В римском баре Feeling ввели табу на набившую оскомину тему, посвященную COVID-19, предложив клиентам забыть на время о вирусе и просто насладиться вкусом ароматного кофе в хорошей компании. Согласно данным исследования Blogmeter, за один лишь февраль на просторах соцсетей, где общались итальянцы во время жесточайшего локдауна, коронавирусу было посвящено свыше 5 млн постов. Как отмечают эксперты, с ухудшением ситуации пандемия вытеснила остальные проблемы и новости, которыми жили итальянцы до ее появления. Для того чтобы переломить эту тенденцию, в кофейне Feeling размещены два желтых плаката над барной стойкой. На одном из них крупным шрифтом написано: "Запрещено говорить о коронавирусе: о сценариях развития ситуации, правительственных мерах и предсказаниях вирусологов", на другом предлагаются безобидные топики для обсуждения: "последние новости и сплетни, исторические и культурные события".

Британия

Фунты сократят карантин

С 15 декабря Британия отменяет двухнедельный карантин для туристов из государств, не входящих в перечень безопасных "туристических коридоров", в том числе, для приезжих из России. Но для этого путешественникам необходимо самостоятельно оплатить свой повторный тест на коронавирус. Тогда по новым правилам, в изоляции им надо будет провести всего пять дней.

Стоить такой тест будет около ста британских фунтов. Власти считают, что данная схема позволит поддержать туристическую отрасль, сохранив в то же время санитарную безопасность Альбиона.