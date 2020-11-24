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24.11.2020 09:06
Рубрика: В мире

В Швеции вводят новые ограничения из-за коронавируса

Текст: Константин Волков
В Швеции, которая пыталась избежать ограничительных мер, надеясь на выработку коллективного иммунитета против коронавируса и полагаясь только на соблюдение населением санитарно-гигиенических норм, властям все же пришлось предпринять ряд новых серьезных шагов в надежде снизить рост заболеваемости.
Фото: AMIR NABIZADEH/EPA Фото: AMIR NABIZADEH/EPA
Фото: AMIR NABIZADEH/EPA

В частности, с 24 ноября в общественных местах могут собираться вместе не более 8 человек, тогда как раньше были разрешены собрания численностью до 50 человек. То же самое касается заведений общепита - не более восьми посетителей за одним столом, а также тех, кто посещает театры, концерты, спортивные мероприятия. Исключение составляют похороны - на них могут присутствовать до 20 человек.

Фото: REUTERS
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После 22 часов в ресторанах и барах запрещено подавать алкоголь, эта мера продлится до марта 2021 года. Кроме того, в большей части регионов страны местные власти настоятельно рекомендуют избегать общественного транспорта и посещения магазинов, а также публичных лекций. В Стокгольме и Мальмё до конца года будут закрыты музеи, спортивные залы, бассейны. Некоторые больницы отменяют большинство плановых операций.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен призвал сограждан "отложить все, в чем нет насущной необходимости". По его словам, "в конце ноября 2020 года стало ясно, что пройдет некоторое время, прежде чем мы сможем вернуться к нормальной жизни".

В настоящее время в Швеции (население 10,23 миллиона человек) зафиксированы более 208 тысяч случаев заболевания коронавирусом, кончались 6 406 человек.

В мире Европа Швеция Пандемия коронавируса COVID-19

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