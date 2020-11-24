В Швейцарии хотят ввести "пропуска свободы" от COVID-19

Швейцарские власти хотят ввести электронные "пропуска свободы" для людей, имеющих прививку от коронавируса. Они могут беспрепятственно посещать различные спортивные мероприятия и увеселительные заведения. Парламент рассмотрит этот вопрос по инициативе коалиционной Христианско-демократической народной партии (CVP).

Национальный советник CVP Рут Хумбель заявила телеканалу TeleZüri, что только люди, не восприимчивые к коронавирусу, должны быть допущены к участию в таких крупных мероприятиях, как футбольные матчи. Вакцинированные лица будут иметь больше свободы во время путешествий или входа в клубы.

Швейцарские ученые в целом поддержали политиков. Соблазнительной назвал идею введения "пропусков свободы" профессор эпидемиологии Хайнер Бухер из Базеля. "Во время путешествия гражданам уже во многих местах нужен современный ПЦР-тест (на коронавирус). С "пропусками" возможен и доступ в других областях", - полагает эксперт. Однако возникает вопрос, кто будет проверять электронный сертификат? Могут быть и ложноотрицательные тесты. Поэтому никогда не будет стопроцентной уверенности.

По данным Женевского университетского госпиталя, 60 процентов из 1400 опрошенных по всей стране одобрили предложение о "пропусках свободы". Результаты исследования опубликованы в журнале Swiss Medical Weekly. По мнению большинства, это позволит участвовать в массовых мероприятиях. В то же время, около двух третей респондентов видят опасность существования двухуровневого общества и дискриминацию в отношении тех, кто не обладает иммунитетом против коронавируса.

Между тем по данным газеты The Telegraph, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует ввести "Паспорта свободы".Те, кто проходят тестирование дважды в неделю, освобождаются от ограничений. Сертификат COVID-free позволит вернуться на стадион, в клуб или в общественный транспорт без маски. В то же время, скоро должна начаться программа вакцинации населения.