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24.11.2020 16:03
Рубрика: В мире

В США обнаружили загадочный монолит из "Космической одиссеи"

Текст: Тимур Алимов
Фото: Utah Department of Public Safety Фото: Utah Department of Public Safety
Фото: Utah Department of Public Safety

В горах американского штата Юта обнаружили загадочный стальной монолитный столб высотой около трех метров.

Объект неизвестного происхождения увидели офицеры Департамента общественной безопасности штата во время облета территории для подсчета обитающих здесь снежных баранов.

Фото: iStock
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Как рассказал телеканалу KSL TV пилот Брет Хатчингс, блестящий столб хорошо контрастировал на фоне красных скал.

- Мы спустились к нему с вертолета. Монолит не выглядел так, как будто появился здесь случайно. Скорее всего, это дело рук человека, вероятно, большого поклонника фильма Кубрика "2001 год: Космическая одиссея", ведь этот объект очень похож на черный монолит из кинокартины. Хотя, находясь рядом, мы подшучивали, что если один из нас внезапно исчезнет, остальные сбегут, - сказал Хатчингс.

Департамент общественной безопасности Юты опубликовал заявление, в котором указал на незаконность установки различных конструкций или объектов искусства на общественных территориях, "даже если это сделали гости с других планет".

В ведомстве добавили, что не станут разглашать местонахождение монолита, дабы избежать излишнего к нему внимания, по крайней мере, на время расследования.

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