В США запустили процесс передачи власти Байдену

Процесс передачи президентской власти в Соединенных Штатах все же запустился. Но действующий глава Белого дома Дональд Трамп дал понять, что для него вопрос о победителе состоявшихся 3 ноября выборов остается открытым. Глава управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи, в чьем ведении находятся механизмы передачи полномочий, сообщила команде демократа Джозефа Байдена, что та теперь может пользоваться необходимыми для этого финансовыми и другими ресурсами. В частности, освоить примерно 7,3 миллиона долларов, заложенных в бюджете на эти цели.

В штабе Байдена, где давно настаивали на запуске процесса, заявили о готовности работать над этим с федеральными ведомствами. Среди первостепенных приоритетов его представители выделяют борьбу с пандемией коронавируса, восстановление экономики и вопросы национальной безопасности.

Но окончательная точка в затянувшейся саге с американскими выборами пока не поставлена. Примечательно, что в своем письме Мерфи, по сути, запустив процесс передачи власти, не стала называть Байдена "избранным президентом". Президент Дональд Трамп в своем "Твиттере" подчеркнул, что уверен в своей победе на выборах и продолжит оспаривать их итоги в судах даже после того, как все больше ключевых штатов официально сертифицируют результаты, подтверждающие победу его соперника-демократа. Он сообщил, что сам рекомендовал своей администрации запустить процесс передачи полномочий, но к итогам выборов это отношения не имеет.

В то же время Мерфи заявила, что задержка с запуском процесса была ее "самостоятельным" решением, никакого давления из Белого дома на нее не оказывалось. Ранее эта чиновница, назначенная на свою должность при Трампе, попала под нараставший шквал давления демократов. Они требовали от нее официально зафиксировать победу Байдена, пока остающуюся в статусе прогноза СМИ. В прессе даже появились слухи о возможном иске команды Байдена к возглавляемому Мерфи управлению за отказ подвести итоги выборов.

Чиновница в своем письме пояснила, что официальные результаты из ряда штатов пока не поступили, а сам Трамп поражение признать отказался. Она заверила, что "победитель выборов будет определен в рамках электорального процесса, детально изложенного в конституции" и других законах.

Трамп дал "зеленый свет" передаче власти, но намерен и дальше добиваться победы в судах

Формально Байден действительно станет избранным президентом только после того, как 14 декабря его изберет коллегия выборщиков. На практике в США обычно один из кандидатов признает свое поражение сразу после всенародного голосования, после чего сразу запускается процесс передачи власти.

Но Трамп, который на протяжении всей карьеры в бизнесе никогда неудач не признавал, и здесь уступать отказался. Пока не видно признаков того, что судебные иски его юристов смогут привести к признанию Трампа победителем выборов. Но сам факт его несогласия подвесил в воздухе процесс мирной передачи власти, считающийся краеугольным для американской демократии. Комментаторы до сих пор гадают, откажется ли Трамп посетить инаугурацию Байдена в январе, поскольку в современной истории Америки таких прецедентов не было. Но, учитывая характер Трампа, невозможным такой сценарий не выглядит.