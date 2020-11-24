В уникальном городе Китая нашли "двухуровневую" гробницу

Новости

В Японии приготовили десерт и коктейль в честь кубика Рубика 17:56
Председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин награжден премией Зворыкина 17:39
Харитонова отстранили от выступлений в Bellator по состоянию здоровья 17:33
В Петербурге возбуждено дело о захвате детей в заложники 17:33
Вакцина "Вектора" направлена в 9 клиник для выявления нежелательных реакций 17:33
В Волгограде арестован напавший на инспекторов ГИБДД водитель 17:27
Начались исследования нановакцины от коронавируса 17:22
Врачи назвали самый ранний и малозаметный симптом коронавируса 17:22
Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните премьером страны 17:18
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу миротворцев в Карабахе 17:16
Названа вероятная причина захвата детей в Колпино 17:09
IATA: Потери авиаперевозчиков могут составить 157 миллиардов долларов 16:56
Житель Колпино отпустил захваченных в заложники детей 16:48
В Киеве символически изгнали Сороса 16:48
Волгоградская область вернется к московскому времени 16:46
Канал The CW закрыл сериал про темнокожего супергероя "Черная Молния" 16:40
Минпросвещения обсуждает формат учебы во втором полугодии 16:38
Япония и Китай планируют возобновить взаимные поездки бизнесменов 16:24
В Туле скончался один из авторов РСЗО "Ураган" и "Торнадо" 16:21
В Подмосковье могут снять часть ограничений до Нового года 16:18
В США обнаружили загадочный монолит из "Космической одиссеи" 16:03
Мишустин потребовал приемлемую цену на вакцину от коронавируса 16:02
СК попросит продлить арест экс-губернатору Фургалу до марта 16:01
"Мастера гостеприимства": Получить грант за туристический креатив 15:57
Лавров: Если США сломают и договор СНВ-3, мы не видим в этом трагедии 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 17:04
Рубрика: Общество

В уникальном городе Китая нашли "двухуровневую" гробницу

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайские археологи при проведении раскопок возле объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО обнаружили две древние гробницы, построенные одна над другой с промежутком в целое тысячелетие.

Фото: iStock
Развенчан главный миф о Голиафе

Об открытии сообщает China.org.cn. Две древние гробницы были обнаружены в городе Пинъяо, провинция Шаньси на севере Китая. Одна из них относится к периоду правления династии Восточная Чжоу (770 год до н.э. - 256 год до н.э.), а другая - к периоду правления династии Цзинь (1115-1234 годы нашей эры).

Раскопки проводили сотрудники Института археологии провинции Шаньси. Работы стартовали в октябре 2020 года и заняли около месяца. Сообщается, что гробницы расположены примерно в 800 метрах от восточной стены древнего города Пинъяо, внесенного в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Верхняя часть гробницы династии Восточная Чжоу, к сожалению, оказалась разрушенной, и только ее нижняя, прямоугольная часть осталась нетронутой. Внутри археологи обнаружили десять реликвий, в том числе нефритовую и глиняную посуду.

Гробница династии Цзинь сохранилась гораздо лучше, что и неудивительно, ведь она была возведена поверх более древней усыпальницы династии Восточная Чжоу. Ученые отмечают хорошую степень сохранности не только самой погребальной камеры, но и входа в гробницу и коридора, который вел внутрь.

В более молодой гробнице также были найдены культовые предметы, в том числе терракотовая статуэтка, изображающая корову, фарфоровая чаша и четыре глиняных кувшина. Также установлено, что в верхней гробнице была похоронена пара, вероятно, семейная.

По словам Ву Цзюньхуа из Института археологии провинции Шаньси, руководившего раскопками, близость гробниц к древней городской стене является новым важным свидетельством того, что история Пинъяо превышает 2000 лет.

Фото: iStock
Древнеримскую баню раскопали в Китае

Поселение является уникальным. Это единственный средневековый город Китая, полностью сохранивший свой исторический архитектурный облик. Считается, что он был основан при правителе Сюань-ване из династии Западная Чжоу (827-782 годы до н.э.).

Свою историю этот город начинал с крепости, которую заложил генерал Инь Цзифу в оборонительных целях. У этого сооружения было только две стены - западная и северная. Назывался он в то время - Пинтао.

Современное название Пинъяо город получил в 424 году нашей эры. Его переименовал император Тай У-Ди. Легенда гласит, что он просто хотел убрать из названия города иероглиф "Тао", который был составной частью и его имени. В XIV веке при императоре Чжу Юаньчжане из династии Мин этот город был расширен до площади, которая остается неизменной до сих пор, хотя он перестраивался более 20 раз.

Общество Наука Общество История

Главное сегодня

Мишустин пообещал не принуждать к вакцинации от коронавируса
Песков отметил сильную перегрузку системы здравоохранения
Госдума одобрила рост пенсий выше инфляции
РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик