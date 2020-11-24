В уникальном городе Китая нашли "двухуровневую" гробницу

Китайские археологи при проведении раскопок возле объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО обнаружили две древние гробницы, построенные одна над другой с промежутком в целое тысячелетие.

Об открытии сообщает China.org.cn. Две древние гробницы были обнаружены в городе Пинъяо, провинция Шаньси на севере Китая. Одна из них относится к периоду правления династии Восточная Чжоу (770 год до н.э. - 256 год до н.э.), а другая - к периоду правления династии Цзинь (1115-1234 годы нашей эры).

Раскопки проводили сотрудники Института археологии провинции Шаньси. Работы стартовали в октябре 2020 года и заняли около месяца. Сообщается, что гробницы расположены примерно в 800 метрах от восточной стены древнего города Пинъяо, внесенного в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Верхняя часть гробницы династии Восточная Чжоу, к сожалению, оказалась разрушенной, и только ее нижняя, прямоугольная часть осталась нетронутой. Внутри археологи обнаружили десять реликвий, в том числе нефритовую и глиняную посуду.

Гробница династии Цзинь сохранилась гораздо лучше, что и неудивительно, ведь она была возведена поверх более древней усыпальницы династии Восточная Чжоу. Ученые отмечают хорошую степень сохранности не только самой погребальной камеры, но и входа в гробницу и коридора, который вел внутрь.

В более молодой гробнице также были найдены культовые предметы, в том числе терракотовая статуэтка, изображающая корову, фарфоровая чаша и четыре глиняных кувшина. Также установлено, что в верхней гробнице была похоронена пара, вероятно, семейная.

По словам Ву Цзюньхуа из Института археологии провинции Шаньси, руководившего раскопками, близость гробниц к древней городской стене является новым важным свидетельством того, что история Пинъяо превышает 2000 лет.

Поселение является уникальным. Это единственный средневековый город Китая, полностью сохранивший свой исторический архитектурный облик. Считается, что он был основан при правителе Сюань-ване из династии Западная Чжоу (827-782 годы до н.э.).

Свою историю этот город начинал с крепости, которую заложил генерал Инь Цзифу в оборонительных целях. У этого сооружения было только две стены - западная и северная. Назывался он в то время - Пинтао.

Современное название Пинъяо город получил в 424 году нашей эры. Его переименовал император Тай У-Ди. Легенда гласит, что он просто хотел убрать из названия города иероглиф "Тао", который был составной частью и его имени. В XIV веке при императоре Чжу Юаньчжане из династии Мин этот город был расширен до площади, которая остается неизменной до сих пор, хотя он перестраивался более 20 раз.