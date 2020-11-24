Владимир Маяковский возглавил рейтинг самых стильных авторов

Выбрать самого стильного отечественного писателя или поэта предложили самим читателям. И каждый четвертый, почти не задумываясь, первым делом называл имя великого поэта, разрушителя традиций, попирателя прошлого и настоящего модника Владимира Маяковского.

Слишком яркими и запоминающимися оказались его желтые рубашки, костюмы-тройки и бушлаты, благодаря которым Маяковский снискал славу самого модного поэта революции.

Второе место и 20 процентов голосов получил один из главных хулиганов Москвы 20-х годов прошлого века, любимец женщин и талантливейший поэт Сергей Есенин. Уступив буквально один процент, третью строчку занял Антон Чехов, умевший виртуозно носить галстук-бабочку, пенсне и трость. 17 процентов читателей популярного книжного сервиса MyBook отдали свой голос Михаилу Булгакову, чей образ неразрывно связан с моноклем, с которым автор, судя по сохранившимся фотографиям и воспоминаниям, почти не расставался. Замыкает пятерку самых стильных создатель поэтичного и таинственного образа Прекрасной Дамы Александр Блок.

Оценили читатели, как пишет ТАСС, и современных авторов, почти единогласно отдав первое место автору пост-апокалиптического произведения "Метро 2033" и роману "Текст" - Дмитрию Глуховскому. Вот только, что именно привлекает читателей - стильный внешний вид автора или стиль его текстов?

В тройке лидеров - журналист и писатель Владимир Познер, который всегда одет с иголочки, и писатель Эдуард Лимонов, чьи неизменные черные водолазки и узнаваемые очки в прямоугольной оправе стали яркой отличительной чертой стиля.