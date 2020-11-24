Владимир Маяковский возглавил рейтинг самых стильных авторов

Новости

Минпросвещения: Все начальные классы учатся в очном формате 14:43
Медведев предложил разработать законопроект о самозанятых 14:40
Патрушев: В Крыму заблокировали более 1,6 тысячи экстремистских ресурсов 14:24
Испанского премьера обязали объяснить использование правительственного самолета 14:22
В Москве внедорожник сбил четырех пешеходов 14:18
Голикова: Коек для пациентов COVID-19 не хватает в шести регионах 14:15
Названы победители международной премии "Эмми" 14:15
Италия призвала ввести общеевропейский запрет на лыжный отдых 14:09
Бойцы Харитонов и Яндиев отказались от претензий друг к другу 14:03
Посол Китая передал Лукашенко наилучшие пожелания от Си Цзиньпина 14:02
Авторы сериала про перевал Дятлова подадут в суд на адвоката фонда группы 13:57
В России обезврежена этническая группировка фальшивомонетчиков 13:54
МИД РФ: Москве и Вашингтону надо убрать "грязь в отношениях" 13:53
В Колпино мужчина захватил в заложники шестерых детей 13:43
Трутнев: Мы ежедневно работаем с инвесторами, которые пришли на Дальний Восток 13:39
Крис Коламбус рассказал о третьей части "Гремлинов" 13:36
Анна Попова рассказала об иммунитете к COVID-19 13:35
Патрушев: В этом году в Крыму было предотвращено четыре теракта 13:31
В Кремле отметили рост смертности из-за пандемии 13:30
Избитый актер Павел Прилучный сразу позвонил бывшей жене 13:29
В Эстонии ужесточили карантинные меры 13:18
"Маша и Медведь" становится самым востребованным детским шоу в мире 13:16
Песков: Путин не может быть добровольцем в вакцинации от COVID-19 13:15
Назван самый популярный новый сериал Netflix 13:08
В апельсинах нашли вещество для защиты от коронавируса 13:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 13:56
Рубрика: Культура

Владимир Маяковский возглавил рейтинг самых стильных авторов

Текст: Мария Шепталова
Выбрать самого стильного отечественного писателя или поэта предложили самим читателям. И каждый четвертый, почти не задумываясь, первым делом называл имя великого поэта, разрушителя традиций, попирателя прошлого и настоящего модника Владимира Маяковского.
Фото: А. Чепрунов/РИА Новости Фото: А. Чепрунов/РИА Новости
Фото: А. Чепрунов/РИА Новости

Слишком яркими и запоминающимися оказались его желтые рубашки, костюмы-тройки и бушлаты, благодаря которым Маяковский снискал славу самого модного поэта революции.

Фото: youtube.com
В документальном фильме об Эдуарде Успенском писателя сыграла кукла

Второе место и 20 процентов голосов получил один из главных хулиганов Москвы 20-х годов прошлого века, любимец женщин и талантливейший поэт Сергей Есенин. Уступив буквально один процент, третью строчку занял Антон Чехов, умевший виртуозно носить галстук-бабочку, пенсне и трость. 17 процентов читателей популярного книжного сервиса MyBook отдали свой голос Михаилу Булгакову, чей образ неразрывно связан с моноклем, с которым автор, судя по сохранившимся фотографиям и воспоминаниям, почти не расставался. Замыкает пятерку самых стильных создатель поэтичного и таинственного образа Прекрасной Дамы Александр Блок.

Оценили читатели, как пишет ТАСС, и современных авторов, почти единогласно отдав первое место автору пост-апокалиптического произведения "Метро 2033" и роману "Текст" - Дмитрию Глуховскому. Вот только, что именно привлекает читателей - стильный внешний вид автора или стиль его текстов?

В тройке лидеров - журналист и писатель Владимир Познер, который всегда одет с иголочки, и писатель Эдуард Лимонов, чьи неизменные черные водолазки и узнаваемые очки в прямоугольной оправе стали яркой отличительной чертой стиля.

Культура Литература

Главное сегодня

Песков: Путин не может быть добровольцем в вакцинации от COVID-19
В Совфеде назвали размер индексации пенсий в 2021 году
В ГД подтвердили перенос на апрель предустановки российского софта
Президентский проект о Госсовете прошел второе чтение
В Колпино мужчина захватил в заложники шестерых детей
Самые интересные книжные новинки ноября
Где искать фильмы для своих родителей