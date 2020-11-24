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24.11.2020 12:15
Рубрика: Общество

ВОЗ: Каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек

Текст: Ольга Игнатова

Каждый день в европейском регионе от коронавирусной инфекции умирает порядка 4,5 тысячи человек. Каждые 17 секунд коварный вирус забирает одну жизнь, подсчитали во Всемирной организации здравоохранения.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Большинство россиян за обязательное ношение масок в общественных местах

Такие цифры сегодня на онлайн-брифинге для русскоязычных СМИ сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. При этом он подчеркнул, что всякий раз, когда мы решаем бороться с отрицанием коронавируса, мы вносим вклад в предотвращение гибели людей от COVID-19. В то же время он отметил, что ношение масок - не панацея. Они нужны и важны, но их нужно использовать в сочетании с другими мерами. Вакцины, по его словам, также пока не могут на 100 процентов защитить от вируса. Но их разработка очень важна.

Фото: iStock
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Клюге добавил, что ВОЗ выступает за продолжение обучения детей в очной форме, особенно что касается младших классов. Вводить всеобщий карантин и локдауны в каждой стране не целесообразно, отметил директор Европейского бюро ВОЗ. Но при этом при ухудшении эпидситуации возможны локальные, секторальные, ограничения, отметил Клюге.

"Совсем не значит, что мы должны отказаться от празднования Рождества и Нового года. Но нужно избегать массовых мероприятий, очень внимательно и бережно относиться к пожилым членам семьи", - добавил представитель ВОЗ.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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